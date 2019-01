Nagy-Britannia

Volt brit pénzügyminiszter: orosz rulett lenne a megállapodás nélküli Brexit

George Osborne volt brit pénzügyminiszter szerint orosz rulettel érne fel, ha Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás életbe léptetése nélkül lépne ki az Európai Unióból. 2019.01.23 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A londoni alsóház a múlt héten példátlan, 230 fős többséggel elutasította a Brexit feltételrendszerét tartalmazó, az EU-val novemberben elért 585 oldalas megállapodást.



Osborne, aki az előző konzervatív párti brit miniszterelnök, David Cameron kormányában töltötte be a pénzügyminiszteri tisztséget, a BBC televíziónak a davosi világgazdasági fórumon nyilatkozva szerdán kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit kilátása olyan, mintha valaki orosz rulettet játszana. Ezzel viszont nem lenne szabad játszani, mivel az orosz rulettben "egy a hathoz az esélye annak, hogy az ember főbe lövi magát".



A volt pénzügyminiszter az EU-tagságról rendezett, 2016 júniusában tartott népszavazáson - amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe - Cameronnal együtt a bennmaradás mellett kampányolt. A referendum után Cameron lemondott, utódja, Theresa May pedig hivatalba lépése után az elsők között távolította el Osborne-t a kormányból.



Osborne - aki jelenleg London befolyásos, szintén EU-párti irányultságú délutáni napilapja, az Evening Standard főszerkesztője - a BBC-interjúban kijelentette: ha a brit politika úgy tesz, mintha Nagy-Britannia számára járható út lenne a megállapodás nélküli Brexit, akkor ez meg is valósulhat. Ez egy olyan orosz rulett, amelyben a fegyvert a brit gazdaságra emelték - fogalmazott.



George Osborne szerint a jelenlegi helyzetben az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Nagy-Britannia nem lép ki az EU-tagság megszűnésének törvényben is kijelölt határnapján, március 29-én az Európai Unióból, mivel idő kell az alternatív megállapodási lehetőségek felkutatására vagy újabb népszavazás kiírására.



A parlament előtt valóban vannak olyan képviselői módosítási indítványok, amelyek megtiltanák a kormánynak, hogy megállapodás nélkül léptesse ki az országot az EU-ból, és ennek érdekében előírnák a Brexit halasztását abban az esetben, ha a kilépés kijelölt napjáig, március 29-ig nem sikerülne életbe léptetni valamilyen megállapodást a Brexit feltételrendszeréről.



Theresa May miniszterelnök azonban jelenleg mind a Brexit halasztását, mind az újabb népszavazás kiírását elveti, azzal az érvvel, hogy ez azoknak az elárulását jelentené, akik a 2016-os referendumon a kilépésre voksoltak. May az ellenzék folyamatos követelései ellenére sem hajlandó nyilvánosan és hivatalosan elkötelezni magát a megállapodás nélküli kilépés elkerülése mellett, mondván: a döntés a parlament kezében van, a megállapodás nélküli Brexit elkerülésének legjobb módja a feltételrendszerről szóló egyezmény elfogadása.