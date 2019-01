Botrány

Elengedték Moszkvában az eszkortnőt, aki bizonyítékokat ígért az amerikai választásokba való orosz beavatkozásra

Szabadlábra helyezte a moszkvai rendőrség kedden a Násztya Ribka néven ismert eszkortnőt, aki korábban azt állította, hogy bizonyítékai vannak a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozásra.



A 27 éves, fehérorosz állampolgárságú Ribkát (eredeti nevén Anasztaszija Vasukevicset) csütörtökön a seremetyjevói repülőtéren vették őrizetbe másokkal együtt, de nem politikai okokból, hanem kerítés címén. A nő és "szexuális edzője", a kedden ugyancsak elengedett Alex Lesley (a személyigazolványa szerint Alekszandr Kirillov) ellen vádat nem emeltek, de megjelenési kötelezettségvállalást írattak alá velük. A rendőrség továbbra is gyanúsítottként kezeli őket.



Ribka, Lesley és néhány társuk ellen két kazah állampolgárságú nő tett feljelentést, az állítva, hogy prostitúcióra vették rá őket. A gyanúsítottak nem ismerték el bűnösségüket. A hatóságok a hétvégén házkutatást tartottak náluk és hozzátartozóiknál.



A "modellt" és "trénerét", valamint öt társukat azután vették őrizetbe az orosz főváros repterén, hogy Thaiföldről, ahol "szexszemináriumokat" tartottak, kitoloncolták őket, miután másfél évi felfüggesztett szabadságvesztésre szabtak ki rájuk.



Ribka, amikor tavaly februárban Pattayán őrizetbe vették - feltehetően a börtön elkerülése érdekében - azt állította, hogy bizonyítéka van a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozásra. Azt terjesztette, hogy viszonyt folytatott a moszkvai felső vezetéssel kapcsolatokat ápoló Oleg Gyeripaszka orosz milliárdossal, aki kapcsolatban állt Trump egykori kampányigazgatójával, a hazájában tavaly adócsalás és más bűncselekmények miatt elítélt Paul Manaforttal.



Ribka közvetítőn keresztül kapcsolatba lépett a bangkoki amerikai követséggel, és megpróbált menedéket kérni az Egyesült Államokban. Noha Lesley felesége, Krisztyina Seremetyjeva szerint a nőt és a férjét a fogdában kihallgatta az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egyik munkatársa, az ígért bizonyítékokat Ribka a jelek szerint végül senkinek sem szállította le, azt állítva, hogy egyezségre jutott Gyeripaszkával.

Az eszkortnő egyébként azt követően távozott Thaiföldre, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus tavaly novemberben egy milliós nézettségű videóban azzal vádolta meg Gyeripaszkát, hogy 2016 augusztusában egy sikamlós norvégiai jachtkirándulással vesztegette meg Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettest. A hajón jelen volt Ribka is, aki a kéjutazás részleteit a "memoárjaiban" is megörökítette.



Navalnij erre a könyvre és Ribkának az interneten megosztott felvételeire hivatkozva nem kevesebbet állított, mint hogy Gyeripaszka a hajóúton Manaforttól származó értesüléseket osztott meg Prihogykóval az amerikai belpolitikai küzdelemről. Annak ellenére, hogy a nő visszaemlékezésében csak arról tett említést, hogy a hajón üzleti tárgyalás folyt, a tengerentúlról származó információkról nem tett említést.



Az alumíniumgyártásban, energetikában és építőiparban is érdekelt Gyeripaszka egyike annak a 24 orosz tisztségviselőnek és "oligarchának", aki ellen az Egyesült Államok szankciókat léptetett életbe a Krím elcsatolása, Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerének támogatása, hackertámadások vagy az amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás címén. Vagyonát a Forbes magazin mintegy 5,3 milliárd dollárra becsülte.



Gyeripaszka a délnyugat-oroszországi Uszty-Labinszkban tavaly júliusban becsületsértési pert nyert Ribka és Lesley ellen, akikre fejenként 500 ezer rubeles (több mint 2 millió forintos) bírságot szabtak ki az okozott erkölcsi kár ellentételezésére.