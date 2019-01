Légi

Eltűnt a La Manche csatorna fölött az új Premier League-csatár gépe

Hétfőn eltűnt a La Manche csatorna fölött egy magángép, amely Franciaországból a walesi Cardiffba tartott. Mint kiderült, a pilóta mellett Emiliano Sala, a Nantes volt 28 éves futballistája is a gépen tartózkodott. Salát szombaton mutatta be az angol első osztályú Cardiff City, 15 millió fontért szerződtették. Ő a legdrágább játékos, akit a kis walesi klub valaha igazolt.



Bemutatkozása után visszatért Nantes-ba, kedden lett volna jelenése első cardiffi edzésén, ám nem találják - írja a Mirror cikkére hivatkozva az Index.



A Piper Malibu típusú kisgépet hétfőn késő este óta keresik. Annyit lehet tudni, hogy a Casquet világítótorony környékén tűnt el a radarról és szakadt meg vele a rádiókapcsolat, még francia területen. A brit hatóságok is küldtek két helikoptert a felkutatására, de kedd hajnalig nem találtak semmit.



Bár a térségben esett múlt este, a körülmények nem voltak túl rosszak, sem a csapadék, sem a szél nem volt veszélyes mértékű.