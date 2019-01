Tizennégyre nőtt a Kercsi-szorosnál történt hajóbaleset halálos áldozatainak száma

Tizennégyre emelkedett a fekete-tengeri hajóbaleset halálos áldozatainak száma, további hat tengerész sorsa egyelőre ismeretlen - közölte a TASZSZ hírügynökség kedd reggel, a Krím félsziget mentőszolgálataira hivatkozva.

Hétfő este a Kercsi-szoros közelében kigyulladt két hajó, amelyek egyike egy gázszállító tanker volt. Tizenkét matrózt élve sikerült kimenteni. A baleset az orosz területi vizeken kívül történt.



Az orosz tengeri és folyami hajózásért felelős ügynökség (Roszmorrecsflot) sajtószolgálata közölte: nincs rá remény, hogy újabb túlélőt találjanak, ezért a mentési művelet kereséssé alakult.

