Spanyolország

Még mindig nem jutottak el a több mint 100 méter mély kútba zuhant kisfiúhoz

Rendkívül nehéz körülmények lassítják annak a kétéves spanyol kisfiúnak a mentését, aki nyolc nappal ezelőtt zuhant egy több mint 100 méter mély kútba a dél-spanyolországi Andalúziában. 2019.01.22 08:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ángel García Vidal, a mentés műszaki felelőse hétfőn arról nyilatkozott a sajtónak, hogy a talaj nagyon kemény, ezért nehezen lehet előrehaladni annak az 1,20 méter átmérőjű járatnak a kivájásával, amelyet a kútnyílással párhuzamosan, attól négy-öt méterre kezdtek el ásni.



A tervezett 60 méterből eddig 53 méterrel készültek el, és a szakember előrejelzése szerint kedd hajnalban fejezhetik be a munkálatok ezen szakaszát.



Ezt követően először a járatot ki kell bélelni, hogy biztonságos legyen és ne omoljon be, majd kézi erővel megkezdhetik összenyitni vízszintesen a két egymás mellett haladó járatot.



Ehhez egy speciális fémvázas kapszulában eresztik le a szakképzett bányamentőket, akik az észak-spanyolországi Asztúriából érkeztek a helyszínre.



A mentésben közreműködők többször is elmondták, hogy nem tudnak annyira gyorsan haladni, ahogy szerettek volna - többször kellett módosítani a mentési terveket a terület egyedi adottságai miatt - és egyre óvatosabban nyilatkoznak azzal kapcsolatban, hogy mikorra érhetik el a kisfiút.



A kétéves Julen nyolc nappal ezelőtt tűnt el a kútnyílásban családja szeme láttára Totalán település egyik birtokának hegyvidéki területén, ahol a szabadban ebédeltek.



A gyerek szülei azóta szinte el sem mozdulnak a helyszínről, pszichológusok tartják bennük a lelket.



José Rosello, a kisfiú édesapja múlt szerdán nyilatkozott a sajtónak, akkor azt mondta: nem veszítették el a reményt, hogy fiúk életben van, de a család már "belehalt" a történtekbe.



2017-ban már elveszítették egyik gyereküket, akkor hároméves fiuk szívbetegségben hunyt el.

