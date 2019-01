Extra

Brexit - Ingyen kérhetnek letelepedési engedélyt a külföldi EU-polgárok

A brit miniszterelnök hétfői bejelentése szerint az eddigi tervekkel ellentétben ingyenes lesz a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok számára a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni időre szóló tartós letelepedési engedély kérelmezése. Akik már befizették a díjat, visszakapják pénzüket.



Theresa May hétfő délután a londoni alsóházban ismertette a kormány válaszát arra, hogy a képviselők a múlt héten példátlan, 230 fős többséggel elutasították a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó, az EU-val novemberben elért megállapodást.



May a megállapodás legsúlyosabban bírált eleméről, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülésére szolgáló tartalékmechanizmusról (backstop) csak annyit mondott, hogy a héten folytatja egyeztetéseit erről a kérdésről az alsóházi frakciókkal, és e megbeszélések eredményeit az EU elé terjeszti.



Az alsóház a jelenlegi tervek alapján jövő kedden veszi ismét napirendre a Brexit-megállapodás ügyét, és várhatóan szavaz is, bár az Theresa May e héten esedékes további tárgyalásainak eredményeitől és az EU reakciójától is függ, hogy pontosan miről.



A kormányfő hétfői parlamenti felszólalásában megerősítette, hogy nem támogatja sem az újabb népszavazás kiírását a brit EU-tagságról, sem annak a március végi határidőnek a kiterjesztését, ameddig a jelenlegi törvény alapján Nagy-Britanniának ki kell lépnie az Európai Unióból.



Az alsóházi képviselők körében különösen a határidő kiterjesztésének támogatottsága erősödik, arra az esetre, ha végül nem sikerülne elfogadtatni a Brexit-megállapodást.

Theresa May a legkonkrétabb, részleteket is tartalmazó bejelentést azonban a külföldi EU-állampolgárok jövőbeni jogi státusáról tette.



A konzervatív párti brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik már törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a Brexit után is maradhatnak az országban, és megmaradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folyamodniuk a belügyminisztériumhoz.



Az eddigi tervek alapján a letelepedési engedélyért folyamodó felnőtteknek 65 font (több mint 23 ezer forint), a 16 évnél fiatalabbaknak 32,50 font eljárási díjat kellett volna fizetniük.



A kérvényezési rendszer teljes körű főpróbája éppen hétfőn kezdődött, és a rendszer végleges formájában március 30-án indul, egy nappal a brit EU-tagság megszűnésének jelenleg érvényes határnapja után.



Theresa May azonban a londoni alsóházban hétfőn tartott beszámolójában bejelentette: a kormány a parlament számos tagjának és a külföldi EU-polgárok civil szervezeteinek "erőteljesen megfogalmazott" aggályaira hallgatva úgy döntött, hogy elengedi ezt a díjat, amint a kérvényezési rendszer március végén hivatalosan is elindul.



A kormányfő hozzátette: aki a tavaly nyári szűkebb körű, illetve és a hétfőn indult teljes körű próba idején befizette vagy ezután fizeti be az eljárási díjat, visszakapja a pénzét.



Theresa May szerint a visszatérítés módjáról a további részleteket a kormány "megfelelő időben" közzéteszi.



Nagy-Britanniában a brit statisztikai hivatal (ONS) jelenlegi becslései szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él. Más, független becslések inkább 3,5 millióra taksálják az uniós országokból tartósan áttelepültek számát.

A belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint a tartós letelepedési engedélyért 2021. június 31-éig lehet folyamodni, de ha a brit EU-tagság a kilépési feltételekről szóló megállapodás életbe lépése nélkül szűnik meg március végén, akkor a határidő 2020. december 31-ére módosulna, és ebben az esetben igazolni kellene, hogy a kérelmező már a kilépés március 29-i határnapján életvitelszerűen Nagy-Britanniában élt.



A brit hatóságok kérése az, hogy azok, akik a brit EU-tagság megszűnése után is Nagy-Britanniában kívánnak maradni, hitelesen igazolják személyazonosságukat, valamint azt, hogy életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek, és nyilatkozzanak arról, hogy a múltban született-e ellenük elmarasztaló bírósági ítélet valamely súlyosabb bűncselekmény miatt.



Az állandó letelepedett státusért folyamodó külföldi uniós polgárok online felületen, akár okostelefonjukra letölthető alkalmazás segítségével is beterjeszthetik kérvényüket.



Kétféle tartózkodási jogviszonyért, letelepedett, illetve előzetes letelepedett státusért lehet folyamodni, attól függően, hogy a kérelmező a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig - megállapodás nélküli Brexit esetén idén március 29-éig - eltöltött-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában.



A belügyi útmutató szerint azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik a határidő végéig még nem tartózkodnak ennyi ideje Nagy-Britanniában, és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak.



Azoknak, akik előzetes letelepedett státust kaptak, a végleges tartózkodási engedélyért az eddigi tervek alapján sem kellett volna még egyszer fizetniük, de Theresa May hétfői bejelentése szerint a kérvényezési rendszer márciusi indulása után már az első alkalommal sem lesz díjköteles a folyamodvány benyújtása.