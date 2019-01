Illegális bevándorlás

Osztrák kancellár: megkezdődött a trendforduló az illegális migrációban

Az Európai Unióba érkezők száma erősen csökken, a tagállamok pedig már nem az elosztásra összpontosítanak, hanem a határvédelemre. 2019.01.21 01:30 MTI

Megkezdődött a trendforduló az illegális migrációban, az Európai Unióba érkezők száma erősen csökken, a tagállamok pedig már nem az elosztásra összpontosítanak, hanem a határvédelemre - emelte ki Sebastian Kurz osztrák kancellár egy vasárnapi német lapinterjúban.



A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője a Welt am Sonntag című lapban közölt interjúban Ausztria tavalyi soros EU-tanácsi elnökségének eredményeiről szólva kiemelte, hogy "az illegális migráció feltartóztatásában nagyon sok eredményt értünk el, elindítottuk a trendfordulót".



Ennek révén az EU-ba illegálisan érkezők száma 95 százalékkal csökkent 2015-höz képest. Sikerült azt is "meghaladni, hogy kizárólag a menekültek Európán belüli elosztása legyen a fókuszban, helyette a külső határ jobb védelmére és a harmadik (EU-n kívüli) országokkal folytatott együttműködésre koncentrálunk".



Az eredmények közé tartozik, hogy "világos szabályokat állítottunk fel a Földközi-tengeren tevékenykedő civil szervezeteknek, és együttműködünk az egyiptomi és a líbiai parti őrséggel" - mondta Sebastian Kurz, hozzátéve, hogy kevesebben indulnak el az EU felé vezető veszélyes tengeri úton azóta, hogy az egyiptomi és a líbiai parti őrség elfogja és visszaviszi Észak-Afrikába az embercsempészek hajóit.



"A legfontosabb célunkat is elértük: már nem vesznek tömegek a Földközi-tengerbe" - hangsúlyozta az osztrák kancellár.



A tagállamok többsége 2015-ben még azt az álláspontot képviselte, hogy nyitva kell tartani a határokat és korlátlan számban be kell fogadni a menekülteket. Azonban a menekültek "igazságos elosztásáról hónapokig folytatott felőrlő vita után egyre több kormány helyezkedett arra az álláspontra, amelyet én kezdettől fogva képviseltem: nekünk kell eldönteni, hogy ki jöhet hozzánk, és véget kell vetni a halál pusztításának a Földközi-tengeren" - fejtette ki Sebastian Kurz.



Az EU-s határ-, és partvédelmi szervezet (Frontex) fejlesztéséről kiemelte: jobb lenne, ha a létszám nem 2027-re, hanem korábban érné el a 10 ezer főt, és ezt éppen olyan tagállamok akadályozták meg, amelyeknek van EU-s külső határa. Ezek az országok a nemzeti szuverenitásuk korlátozásától tartanak, amit "ugyan tudomásul kell vennünk, de megérteni én nem tudok" - fogalmazott az osztrák kancellár.



Szólt a többi között az ENSZ globális migrációs megállapodásáról is, amelyet szavai szerint Ausztria azért utasított el, mert "megengedhetetlenül összekeveri a menedékjogot a migrációval". A háború vagy üldöztetés elől menekülő embereknek védelmet kell nyújtani, de "aki jobb életet keres, nem választhat csak úgy, egyszerűen új hazát", és minden államnak joga van eldönteni, hogy ki vándorolhat be területére - mondta Sebastian Kurz.