Megválasztották Markus Södert a bajor CSU elnökének

Megválasztották a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökének Markus Söder bajor tartományi kormányfőt szombaton Münchenben, a párt rendkívüli kongresszusán.



A tisztségért egyedüli jelöltként induló politikust a küldöttek 87,4 százaléka támogatta. Elődje, Horst Seehofer több mint tíz év után távozott a tisztségből. Munkája elismeréseként megválasztották a CSU tiszteletbeli elnökének. Ez nem jelenti Horst Seehofer visszavonulását, a 69 éves politikus továbbra is belügyminiszter a szövetségi kormányban.



Markus Söder az 1945-ben alapított, csak Bajorországban működő CSU kilencedik elnöke. Az 52 éves politikus alacsonyabb támogatottsággal kezdi meg pártvezetői tevékenységét, mint annak idején Horst Seehofer, akit a kongresszusi küldöttek 90,3 százaléka támogatott 2008 októberében, amikor első alkalommal nyerte el az elnöki tisztséget.



Markus Söder tavaly március óta kormányfő Bajorországban, ebben a pozícióban is Horst Seehofert váltotta. A tavaly októberben tartott tartományi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampányban sokáig a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a berlini vezetés menekültügyi politikájának kritikájára összpontosított, azaz szerepe volt abban, hogy a menekültügy körüli viták a szakítás szélére sodorták a CDU/CSU pártszövetséget.

A CSU a párt 1950 óta a leggyengébb eredményt érte el a Landtag-választáson, és elveszítette abszolút többségét a müncheni tartományi gyűlésben.



Söder a szombati kongresszuson elmondott beszédében kitartott a CSU-t a politikai spektrum közepére helyező új irányvonal mellett. Hangsúlyozta: pártelnökként az a célja, hogy a helyes következtetéseket vonja le a kevéssé sikeres tavalyi év fejleményeiből. Ezek közé tartozik, hogy "konzervatívnak lenni nem elég", a CSU-nak a szociális és a liberális irányzatát is meg kell jelenítenie.



Az is elengedhetetlen, hogy a párt ismét jobban megragadja a bajorok "életérzését", ezért nyitnia kell a fiatalok és a nők felé, de törzsszavazóiról sem szabad megfeledkeznie.



Javítani kell a viszonyt a CDU-val, "új fejezetet" kell nyitni a pártszövetség történetében - hangsúlyozta Söder. Mint mondta, a CSU továbbra sem a CDU bajor tartományi szervezete, hanem önálló tényező, de arculatát a jó testvérpárti viszony megőrzésével kell erősítenie, így egyensúlyba kell hoznia "a profilt a stílussal", a hangos viták után pedig az együttműködés eredményességére, "a hatáskeltés helyett a hatékonyságra" kell törekednie.



Arról is szólt, hogy "nacionalisták és populisták" Európa megosztására törekednek, de a CSU "ősi európai pártként" szembeszáll velük.



Ezzel kapcsolatban a kongresszus egy másik fő szónoka, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltje hangsúlyozta, hogy a CSU "megvédi Európát".



A CSU-s politikus hangsúlyozta, hogy pártja nagyon komolyan veszi az EP-választást, mert az a helyzet fenyeget, hogy a mások mellett az olasz Matteo Salvini és a lengyel Jaroslaw Kaczynski vezette erők, vagyis olyan pártok kerülnek többségbe, amelyek "a nacionalizmusuk, az egoizmusuk és a populizmusuk miatt" elutasítják a partnerségen és a kompromisszumokon alapuló politikát.