Európa a rendezetlen Brexit felé halad a külföldi lapok szerint

A rendezetlen Brexit veszélyire figyelmeztettek csütörtöki kommentárjaikban a legtekintélyesebb külföldi lapok, rámutatva, hogy a kialakult válságra meg kell találni a brit parlament és az EU számára is elfogadható megoldást. 2019.01.17 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német sajtó számos kommentárban a március 29-re tervezett kilépés elhalasztását sürgette.



Egyes elemzők az EU tevékenységét is bírálták, az ARD országos köztelevízió például kiemelte: "az EU stratégiája kezdettől fogva azon a merész feltételezésen alapult, hogy a britek végül hajlandóak lesznek a megállapodásra, ha nyomás nehezedik rájuk".



Azonban ha csak "nem történik csoda" a következő hetekben, meg kell állapítani, hogy "Brüsszel alaposan eltaktikázta magát".



Így nemcsak Theresa May brit kormányfő "áll üres kézzel, hanem a mai állás szerint az EU sem érte el a céljait, egyetlen egyet sem", például "nem érkeznek búcsúmilliárdok Londonból, és nincs megoldás az ír-északír határ ügyére".



A Handelsblatt című üzleti lap szerint is halasztásra lesz szükség. Csütörtöki kommentárjában hangsúlyozta, hogy a Brexit megosztja a brit társadalmat és a pártokat, ezért "sajnos nem lehet kizárni, hogy végül abba a helyzetbe kerülünk, amelyet a főleg Nagy-Britannia számára kiszámíthatatlan gazdasági kockázatok miatt senki sem akarhat igazán: az EU második legnagyobb gazdasága rendezetlen módon távozik a kitűzött időpontban, március végén".



Addig már nagyon kevés idő van, ezért most az a legfontosabb, hogy London kérjen legkevesebb három hónapos haladékot, hogy legyen egyáltalán lehetőség a tárgyalásra, vagy az előre hozott választások megtartására - írta a Handelsblatt.



A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerint "Európa a rendezetlen Brexit felé halad, ha London és Brüsszel nem rántja el a kormányt sürgősen". A rendezetlen Brexit politikai és gazdasági kockázatai pedig túl nagyok, főleg Nagy-Britanniának, de az EU-nak is, ezért meg kell találni a londoni alsóház és az EU számára is elfogadható alternatívát. Ez viszont a hátralévő néhány hét alatt nemigen sikerülhet, így be kell látni, hogy az eredetileg tervezett időpont tarthatatlan - írta a FAZ.



A legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera csütörtöki elemzése szerint a Brexit-történet azt bizonyítja, hogy a közvetlen demokrácia a politikát nem leegyszerűsíti, hanem lealacsonyítja.



Az újságnak nyilatkozó Lord Jeffrey Howard Archer, a brit Konzervatív Párt egykori alelnöke "politikai zombinak" nevezte Theresa May kormányfőt, kijelentve, hogy Mayt senki, "talán egyedül a férje szereti". Hangsúlyozta, hogy a londoni parlament 650 képviselője 650-féleképpen látja a Brexitet.



A szintén olasz - jobbközép - Il Giornale úgy vélte, a Brexit "végtelen bohózatának" egyetlen vesztese a politika: Európa-párti vagy Európa-ellenes brit politikusoknak sikerült megfosztaniuk hitelétől magát a politikát, úgy mutatva be, mint amely nem hallgatja meg a polgárokat, és nem is képes dönteni. Ezért pedig "a populisták köszönetet mondanak" - írta az Il Giornale.

Az Il Messaggero emlékeztetett arra, hogy a megállapodás nélküli Brexit hatalmas veszteséget jelenthet az Egyesült Királyságba exportáló olasz cégeknek, amelyek forgalma meghaladja az évi 23 milliárd eurót. Nehézségekbe ütközhet a Nagy-Britanniában élő 700 ezer olasz is.



A balközép La Repubblica megjegyezte, hogy az EU-ban már bevált gyakorlat, hogy a válságokat folyamatos halasztásokkal igyekeznek megoldani. Az újság szerint tovább bonyolítja a helyzetet, ha Nagy-Britannia mégiscsak részt vesz az európai parlamenti választásokon, hiszen így a brit képviselők is szavaznak majd az Európai Bizottság új elnökének megválasztásakor.



A horvát liberális Jutarnji List kommentárjának azt a címet adta, hogy Európa a leginkább attól fél, hogy a brit politikai válság átterjed az Európai Unióra.



Az EU már belefáradt a Brexitbe, egy olyan kulcsfontosságú évben, amikor lejárnak a mandátumok az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, valamint az Európai Tanács elnöke is távozik, és a közösség nehéz tárgyalások elé néz, hogy ezen intézményekben a funkciókat újraosztják - írta az újság, majd hozzátette: nem beszélve a hétéves uniós költségvetésről, amelyet még idén meg kell alkotnia.



A horvát lap szerint Brüsszel abban bízott, hogy még a májusi európai parlamenti választások előtt megszabadul a Brexit terhétől, és a belső reformokra fektetheti a hangsúlyt, amelyek egy részét éppen Nagy-Britannia akadályozta. A Jutarnji List szerint ugyanakkor várhatóan nem lesz könnyű Brüsszelnek megakadályoznia, hogy a brit politikai válság az EU-ra is átgyűrűzzön.



A szlovák Hospodárské Noviny azt írta, hogy Theresa May Brexit-ügyben elszenvedett "zakójára" úgy is lehet tekinteni, mint kormánya történelmi bukására, vagy úgy is, hogy a Westminster elárulta a demokratikus népakaratot. A gazdasági-közéleti napilap véleményírásában kiemelte: a képviselők kétharmada kedden "elutasította a nemzet akaratának teljesítését, még akkor is, ha ez az akarat esetleg tévedés volt".



A baloldali pozsonyi Pravda úgy vélte, Theresa May azért "égett le" ennyire az unióval kötött megállapodásra vonatkozó szavazáskor, mert javaslata ellen a parlamentben többféle erő egyesült: azok mellett, akik rossznak tartották a javaslatot, azok is, akik ellenzik a Brexitet, és azok is, akiket nem zavar a "kemény Brexit".



A szlovák liberális Sme kommentárja szerint bár most minden tekintet Theresa Mayre és a brit képviselőkre szegeződik, az, hogy nem voltak képesek áterőszakolni a megegyezést, az európai vezetés számára is nagy kihívást jelent.