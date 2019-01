Out

Brexit - Alapjogokért Központ: a kilépés időpontjának kitolása a probléma elodázása

2019.01.17

Párkányi Eszter az M1 aktuális csatornán csütörtökön azt mondta, a britek azt gondolták, hogy a tárgyalásokon jó feltéteket tudnak kivívni, és jobb gazdasági helyzetbe kerülhetnek, ezt viszont az EU nem engedheti meg, mert akkor többen is kilépnének.



A Brexit az Egyesült Királyság jövőjéről is szól, mert Skócia - ahol hatvan százalék felett szavaztak a bentmaradásra - ki akar lépni az Egyesült Királyságból, ha a Brexit megvalósul - közölte.



A második népszavazás lehetőségéről úgy vélekedett, a kilépési megállapodást szavaztatnák meg az emberekkel, annak megértetésében viszont nagy felelősége lenne a politikusoknak.



Az 50. cikkely szerint újracsatlakozásra is van lehetőség, de ugyanúgy végig kell menni a belépési tárgyalásokon, mintha nem lettek volna tagok - tette hozzá Párkányi Eszter.



Véleménye szerint a tagállamok megállapodás nélküli kilépésre számítanak, ezért készítenek elő például a franciák és a németek különböző intézkedéseket.