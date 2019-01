Erőszak

Bemutatták a kiskorúak védelméről szóló vatikáni tanácskozás programját

Plenáris ülések, a szexuális visszaélést elszenvedett áldozatok emlékezése, valamint bűnbánó liturgia is szerepel a kiskorúak védelméről a Vatikánban február 21. és 24. között megrendezendő püspöki találkozón, amelynek programjáról a Szentszék szerdán adott ki közleményt.



Ferenc pápa fogadta a tanácskozást előkészítő bizottság tagjait, az egyházfő elmondta, végig jelen lesz a találkozón. A pápa Federico Lombardi atyát, volt szentszéki szóvivőt nevezte ki moderátornak a találkozó plenáris üléseire.



Az egyházfő szeptemberben hirdette meg a püspöki találkozót azt követően, hogy tavaly először a chilei, majd az egyesült államokbeli püspöki kar több tagja is lemondásra kényszerült gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések vádja miatt. A tanácskozásra több mint 180 püspököt és szakértőt várnak.



Alessandro Gisotti megbízott szentszéki szóvivő elmondta: a pápa szeretné, hogy a "püspökök számára teljesen világos legyen, mit kell tenni a kiskorúakkal szembeni visszaélés világméretű tragédiájának megelőzésére és leküzdésére". A pápa tudja, hogy globális problémáról van szó, amelyet csakis globálisan lehet megoldani - mondta. Szándéka az, hogy a tanácskozás a "pásztorok találkozója, nem pedig tudományos konferencia" legyen - tette hozzá a szóvivő.



A tanácskozás munkacsoportokban folyik majd, illetve lesznek plenáris ülések, közös imák és meghallgatnak egykori áldozatokat is. A találkozó misével zárul.



Ferenc pápa a római kúriához intézett év végi beszédében kijelentette: az egyház minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy ezen bűncselekmények elkövetőit átadja az igazságszolgáltatásnak. "Az egyház nem fog eltussolni vagy lebecsülni egyetlen esetet sem" - jelentette ki az egyházfő. Elismerte, hogy a múltban többször is a megfelelő "gyorsaság és tapasztalat nélkül kezelték az ügyeket, de ennek soha többé nem szabad megtörténnie".