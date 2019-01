Albán drogmaffia

Feladta magát a rendőrségen a 'Balkán Pablo Escobarja'

Ardi Veliu albán rendőrfőkapitány személyesen vette őrizetbe a "Balkán Pablo Escobarja" néven is emlegetett drogkereskedőt a dél-albániai Saranda városban, ahonnan Tiranába szállították.



A hatóságok gyanúja szerint Balili az egyik legfontosabb irányítója a Latin-Amerikából érkező kábítószer Balkánon keresztüli terjesztésének Nyugat- és Észak-Európa irányába. Albániában azóta körözték, hogy két évvel ezelőtt a görög hatóságok elfogatóparancsot adtak ki ellene.



Balili szoros kapcsolatokkal rendelkezett az albán politikai életben, éveken át maga is az állami közigazgatásban dolgozott tisztviselőként. Ez a körülmény hosszú ideig lehetővé tette, hogy zavartalanul folytassa törvénytelen ügyleteit és elmeneküljön a rendőrség több őrizetbe vételi próbálkozása elől.



2016 májusában már nemzetközi figyelem irányult a személyére, amikor a görög rendőrség az amerikai kábítószer-ellenes hatóságokkal együttműködve 670 kilogramm marihuánát foglalt le Zakinthosz szigetén. Balili éppen, hogy kicsúszott akkor a hatóságok kezei közül, de bűnbandájának több tagja is rács mögé került. Az eset óta a görög hatóságok is keresték, az Egyesült Államok pedig tiranai nagykövetségén keresztül követelte, hogy az albán rendőrség tartóztassa le.



A drogbárót Albániában állíthatják bíróság elé. Albánia és Görögország között nincs kiadatási egyezmény.