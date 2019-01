Spanyolország

Nőjogi tiltakozó akció mellett kezdődött az elnökválasztás az andalúz parlamentben

hirdetés

Miközben az épületben Juan Manuel Moreno konzervatív néppárti (PP) politikus elmondta elnökjelölti beszédét, a spanyol rendőrség szerint mintegy kétezren gyűltek össze odakint azt skandálva: "Egy tapodtat se hátra hátra az egyenlőség biztosításában".!



A transzparensekkel felvonulók egyike arról beszélt újságíróknak, hogy nem hagyják a nők egyenjogúságát biztosító jogszabályok megbolygatását.



Nem akarjuk, hogy megkérdőjelezzék a nemi alapú erőszakról szóló törvényt - hangsúlyozta az egyik feminista szervezet képviselője felidézve, hogy ebben az évben már két nőt gyilkolt meg párja, és több nemi erőszak is napvilágra került.



A megmozdulást azért hirdették meg a szervező feminista csoportok, mert a december 2-i helyi választásokon parlamenti képviseletet szerzett radikális jobboldali VOX párt a nemi alapú erőszakról szóló törvény eltörlését szorgalmazza, mivel szerinte az hátrányosan érinti a férfiakat, és hamis feljelentésekhez vezet.



Maga a felvetés is óriási vitát váltott ki Spanyolországban. Mintegy 100 nőjogi mozgalom és szervezet mellett például a konzervatív Néppárt (PP) több vezető politikusa is tiltakozásának adott hangot.



A VOX javaslata végül nem került be abba a 37 pontból álló megállapodásba, amelyet a PP-vel kötött az andalúz elnökválasztási együttműködésről. Azonban a párt jelezte, hogy el nem fogadott javaslatairól nem tett le, és azok megvalósításán fog dolgozni a parlamenti ciklusban.



A nőjogi tüntetésen való részvételre buzdított a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), amely 36 év után veszíti el Andalúzia irányítását a jobbközép pártok összefogása miatt, valamint támogatta azt például az Előre Andalúzia (Adelante Andalucía) ellenzéki baloldali párttömörülés, és több nagy szakszervezet is.



A napközbeni sevillai megmozdulást este országszerte további demonstrációk követik például Madridban, Barcelonában, Valenciában, Bilbaóban, Santiago de Compostelában és Zaragozában.



A sevillai parlamentben szerdán rendezik az elnökválasztási vitát, amelynek végén a képviselők szavaznak a jelöltről, akit várhatóan meg is választanak az autonóm közösség új vezetőjévé a PP, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt, és a VOX támogatásával.

Kapcsolódó írások: Andalúziában jobboldali kormány alakulhat