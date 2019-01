Terror

Robbanások és fegyverropogás egy kenyai luxusszállodánál

Robbanások és fegyverropogás a kenyai főváros, Nairobi egyik luxusszállodájánál. A BBC szerint szemtanúk azt állítják, hogy négy fegyveres férfi ment be a szállodába.



A Star című kenyai lap előzetes értesülések alapján legalább három halottról tud. A helyszínre kiérkeztek a rendőrség, a terrorellenes alakulatok, a tűzoltóság és a mentők egységei is.



A merénylet elkövetőjeként az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet jelentkezett. Az iszlamisták Reuters hírügynökségnek nyilatkozó szóvivője elmondta: "Mi állunk a nairobi támadás mögött". "A művelet folyamatban van. Később osztjuk meg a részleteket" - tette hozzá Abdiasis Abu Musab, a terroristák katonai műveletekért felelős szóvivője.



A támadás a kenyai főváros Westlands nevű kerületében található DusitD2 szálloda komplexumot érte, amelyben irodák és bankfiókok is vannak. Szemtanúk beszámolói szerint több jármű lángokban állt, az embereket evakuálják a helyszínről.