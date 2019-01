Tragédia

Több lengyel városban tisztelegtek a megkéselt gdanski főpolgármester emléke előtt

Több tucat lengyelországi városban, köztük Gdanskban és Varsóban gyűléseket és gyászmeneteket tartottak hétfő este, tisztelegve az előző nap megkéselt, sérüléseibe belehalt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz emléke előtt. 2019.01.14 20:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gdanski óvárosban tömegek gyűltek össze, rövid beszédet mondott a gdanski származású Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.



A varsói gyűlést a fővárost irányító Polgári Platform (PO) képviselői szervezték, jelen volt a PO elnöke, Grzegorz Schetyna is. Megérkeztek a többi párt tagjai is. A résztvevők egyperces csenddel tisztelegtek Adamowicz emléke előtt, majd néma menetben vonultak át a belvároson.



Andrzej Duda elnök hétfőn késő este a varsói székesegyházban részt vesz az Adamowicz lelki üdvéért bemutatandó szentmisén.



Lengyelországba a tragédia kapcsán részvétnyilvánítások érkeznek az egész világból.



Az 53 éves Adamowicz a PO alapító tagja volt, és több ciklus óta vezette Gdansk városát. A tavaly novemberi helyhatósági választásokon független jelöltként választották újra.



Vasárnap egy jótékonysági célú, szabadtéri rendezvényen késelte meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi, Stefan W., akinél a PAP hírügynökség hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint korábban skizofréniát diagnosztizáltak. A főpolgármester gyilkosságáért annak körülményei miatt 25 évi vagy akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható. A gdanski bíróság hétfő este a gyanúsított előzetes letartóztatásáról döntött.

