Terrorizmus

Nyugdíjas terroristát ítéltek el Csehországban

2019.01.14 19:10 MTI

Terrorista támadásokért négyévi szabadságvesztésre ítéltek hétfőn Prágában egy cseh nyugdíjast.



A 71 éves Jaromír Balda 2017 nyarán Mladá Boleslav mellett két alkalommal szándékosan fákat döntött a vasúti sínekre, hogy vonatbalesetet idézzen elő.



Mindkét esetben hibás cseh nyelven írt, fenyegető tartalmú röplapokat is hátrahagyott a környéken azzal a céllal, hogy az esetleges balesetekért a lakosság a muzulmán bevándorlókat tegye felelőssé. Bár a szerelvények mindkét esetben nekiütköztek a sínekre döntött fának, de sérülés nem történt, csak anyagi károk keletkeztek.



Jaromír Balda az első cseh állampolgár, akit terrorizmusért ítéltek el Csehországban - mutatott rá Martin Bíly ügyész a bírósági döntés után tartott sajtóértekezletén.



A nyugdíjas a hatályos törvények szerint akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de az ügyész csak négy évet javasolt, mert orvosi vizsgálatok szerint Balda pszichiátriai betegségben szenved, amely viselkedését is befolyásolja. A bíróság elfogadta az ügyész javaslatát, s az elkövető a szabadságvesztés mellett pszichiátriai kezelésnek is alá kell vesse magát. Ugyanakkor enyhítő körülményként figyelembe vették az elkövető magas életkorát és büntetlen előéletét.



A bíró szerint Jaromír Balda egyértelműen vétkes, mert tettére hosszabb időn át készülődött, mindent előre jól eltervezett, s a hozzá vezető nyomokat is megpróbálta eltüntetni. Balda a cseh sajtó szerint a szélsőségesnek minősített Tomio Okamura képviselőházi alelnök által vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom híve, amelyet anyagilag is támogat, bár maga nem tagja a mozgalomnak. Okamura már korábban elhatárolódott az ügytől.



Jirí Wazik, a bírói testület elnöke szerint Balda bizonyos értelemben azok áldozatának is tekinthető, akik szélsőséges és idegenellenes nézeteket terjesztenek a társadalomban.



"Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne viselne felelősséget tetteiért. Sokkal jobban meg kellett volna gondolnia, mit tesz. Tudatosítania kellett volna, hogy bármiféle gyűlölet mindig újabb gyűlöletet gerjeszt" - mondta ítélete indoklásában a bíró.



"Az államnak a bíróság által egyértelműen ki kellett nyilvánítania, hogy az ilyen viselkedést nem tűri, hanem szigorúan megbünteti, mert ellentétes a társadalmi rendszerünk alapértékeivel" - szögezte le Jirí Wazik.