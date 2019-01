Munkabeszüntetés

A hamburgi repülőtéren is sztrájk lesz kedden

A frankfurti nemzetközi repülőtér mellett a hamburgi repülőtérre is sztrájkot szervez keddre a németországi szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége (Verdi).



A Verdi vasárnapi közleménye szerint a biztonsági szolgálatok munkaadói érdekképviselete (Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen - BDLS) az utóbbi napok tiltakozó akcióinak ellenére még mindig nem tett "tárgyalásra érdemes ajánlatot" a bérek rendezéséről, ezért "tovább kell fokoznunk a nyomást, hogy történjen végre valami".



Hozzátették, hogy a biztonsági szolgálatok dolgozóinak egész napos munkabeszüntetése miatt járatkimaradások és késések lehetnek a hamburgi repülőtéren.



A frankfurti repülőtéren hajnali 2 órától este 20 óráig lesz sztrájk kedden, ezt pénteken jelentette be a szakszervezet.



A Verdi egységesen 20 eurós (6420 forint) bruttó órabért akar kiharcolni az utasokat, a teherszállító járatok rakományát és a légitársaságok személyzetét ellenőrző cégek dolgozóinak, országszerte 23 ezer munkavállalónak. A szakszervezet és a BDLS bértárgyalásán eddig négy fordulót tartottak, rendre eredménytelenül.



A repülőtéri biztonsági szolgálatok munkatársainak órabére régiónként eltérő Németországban. A BDLS szerint a Verdi követelését egyes térségekben 40 százalékos béremeléssel lehetne teljesíteni, és ekkora emelést nem tudnak kigazdálkodni a munkaadók.



A dolgozók sztrájksorozata hétfőn kezdődött, munkabeszüntetést tartottak a berlini nemzetközi repülőtereken (Tegel, Schönefeld), a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti repülőtéren. A sztrájkok miatt hatszáznál is több járatot kellett törölni.