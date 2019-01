Észak-Macedónia lesz az ország neve

Lemondott a görög védelmi miniszter a macedón névváltoztatás miatt

Lemondott tisztségéről vasárnap a görög védelmi miniszter a macedón-görög névvitát lezáró megállapodás elleni tiltakozásul, és visszahívta pártjának hat miniszterét is a kormánykoalícióból. 2019.01.13 14:58 MTI

Panosz Kammenosz közölte: a macedón kérdés miatt kénytelen megválni miniszteri tisztségétől.



Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök kormánya Kammenosz pártjának, a Független Görögöknek (ANEL) a támogatásával rendelkezik szűk többséggel a parlamentben, a 300-ból 153 képviselői hellyel. A Macedónia nevét Észak-Macedóniára változtató alkotmánymódosítást a macedón parlament pénteken már megszavazta, de a névvita lezárásáról tavaly júniusban kötött megállapodást még a görög parlamentnek is ratifikálnia kell.



Egyelőre nem világos, milyen hatása lesz a ratifikációs folyamatra annak, hogy a Független Görögök kilépnek a Ciprasz baloldali Sziriza pártjával kötött kormánykoalícióból. A Szirizának 145, a Független Görögöknek pedig 8 mandátuma van a parlamentben. Kammenosz mindig is ellenezte a Szkopjéval kötött megállapodást, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy a Macedónia szó szerepeljen a balkáni állam nevében, mivel az megmásíthatatlanul a görög civilizációhoz és kultúrához köthető. A Független Görögök vezetője többször is fenyegetőzött azzal, hogy pártját kilépteti a koalícióból, ha az alku tényleg eljut a parlamenti ratifikáció szintjére.



Panosz Kammenosz görög védelmi miniszter távozik az athéni kormányfői rezidenciáról, a Maximosz-villából 2019. január 13-án, miután a macedón-görög névvitát lezáró megállapodás elleni tiltakozásul lemondott.



A legfőbb ellenzéki erő, a konzervatív Új Demokrácia párt korábban úgy nyilatkozott, hogy meg fogja akadályozni a megállapodás elfogadását. A kormány mégis reméli, hogy a ratifikáció sikeres lehet a balközép és a független képviselők támogatásával. A macedón névvita miatt tavaly októberben lemondott Níkosz Kociász görög külügyminiszter is, mert úgy érezte, a kormányfő nem biztosította őt kellőképpen támogatásáról az alkut támadó Kammenosszal szemben.



A névvita 1991 óta folyt Macedónia és Görögország között, azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától. Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő.



Ezt megelőzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselte, alkotmányában azonban nem szerepelt utalás Jugoszláviára.