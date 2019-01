Belgium

Elfogták a kamionsofőrt, aki halálra gázolt egy sárgamellényes tüntetőt

Őrizetbe vették a kamionsofőrt, aki a gyanú szerint két nappal ezelőtt halálra gázolt egy sárgamellényes tüntetőt Belgiumban, majd megállás nélkül továbbhajtott. 2019.01.13 14:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Catherine Collignon ügyészségi szóvivő arról számolt be, hogy az 56 éves holland férfit Hollandiában fogták el szombat este, miután az előző napon feltehetőleg szándékosan elütött egy tiltakozót a szomszédos Belgiumban, a Liege és Maastricht közötti autópálya-szakaszon.



Az E25-ös autópályán sárgamellényes tüntetők egy 20-30 fős csoportja forgalomlassító demonstrációt tartott pénteken, a sofőr pedig ki akarta kerülni a blokádot, és azt megkerülve elütötte az egyik tüntetőt, aki azonnal életét vesztette.



A Le Soir című napilap cikke szerint a férfit a járműve rendszáma alapján sikerült másnap azonosítani és megtalálni.



Szombaton országszerte több helyen is megemlékezéseket tartottak.



Belgiumban ez a tüntetésekkel kapcsolatos harmadik haláleset. Decemberben két fatális közúti baleset történt a demonstrációk miatt.



Sajtóhírek szerint Franciaországban mintegy tízen haltak meg a november 17-én kezdődött, többször is zavargásba torkollott sárgamellényes tüntetések számlájára írható balesetekben.



Már novemberben megjelentek Belgiumban a Franciaországból indult tiltakozások, amelyek résztvevői főként a gépjárműveket érintő adópolitika és a magas fűtőolaj- és áramárak ellen tüntettek a belga fővárosban, eleinte békésen, később a rendőrökre rátámadva, rongálva, gyújtogatva.