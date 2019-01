Demonstráció

Hatodik hete tüntetnek a szerb elnök ellen Belgrádban

Több ezer ember gyűlt össze Belgrád utcáin szombaton, immár a hatodik alkalommal, Aleksandar Vucic szerb elnök ellen tüntetve. 2019.01.13 09:30 MTI

A B92 belgrádi rádió helyszíni tudósítása szerint a tüntetők sípokat fújtak, plakátjaikon felkelésre szólítottak fel, az hirdették, hogy "ötmillióan vannak", és nem "a jelenlegi és a korábbi tolvajok", hanem a nép oldalán állnak.



A Belgrádi Egyetem bölcsészkara előtti téren egybegyűltek előtt felszólalva a tüntetés szervezői azt is követelték, hogy a hatóságok derítsenek fényt arra, kik gyilkolták meg Oliver Ivanovic koszovói szerb politikust, Vucic egyik legádázabb bírálóját. Felszólították a polgárokat, hogy vegyenek részt szerdán a merénylet egyéves évfordulóján rendezendő tüntetésen. A tiltakozók előtt felszólalt Rada Trajkovic, az Európai Mozgalom Koszovóért nevű nem kormányzati szervezet vezetője. Azt hangoztatta, hogy az Ivanovic-gyilkosságnak azt kellett volna megmutatnia, hogy a szerbek és albánok együttélése Koszovóban lehetetlen, de az ellenkezője történt. Mint mondta: ezt demonstrálták azok az albánok is, akik elkísérték Ivanovicot az utolsó útjára. Trajkovic leszögezte, hogy amíg Vucic hatalmon van, Szerbiában nem fog javulni a helyzet.



A hatodik hete, szombatonként tartott tiltakozások közvetlen kiváltó oka egy ellenzéki politikus elleni novemberi támadás volt. A baloldali Borko Stefanovicot máig ismeretlen tettesek verték meg a dél-szerbiai Krusevacon, amikor egy ellenzéki rendezvényen vett részt. A politikus állítása szerint támadói a Vucic vezette Szerb Haladó Párthoz köthetőek.



A tüntetések december elején kezdődtek, a tiltakozók Vucic távozásán és az Ivanovic-gyilkosság tetteseinek felderítésén kívül azt követelik, hogy legalább ötperces megjelenést biztosítsanak az ellenzéknek a szerbiai közszolgálati televízióban, ahol állításuk szerint évek óta nem szerepelhet vezető ellenzéki politikus. Követelik Nebojsa Stefanovic belügyminiszternek, a szerbiai közszolgálati televízió vezérigazgatójának és a hírműsorok főszerkesztőjének a lemondását is.



A tüntetések jelmondata az "Egy vagyok az ötmillióból" lett, ami arra utal, hogy az első tiltakozást követően Vucic kijelentette, hogy akkor sem enged a követeléseknek, ha ötmillióan vonulnak utcára. A mintegy 30 ellenzéki pártból és szervezetből álló Szövetség Szerbiáért elnevezésű tömörülés szerint Vucic autokratikus eszközökkel irányítja az országot, pártja pedig korrupt, és minden ellentétes gondolatot elnyomna. Közvélemény-kutatások szerint azonban az SNS támogatottsága meghaladja az ötven százalékot, és bármilyen választást meg tudna nyerni.