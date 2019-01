Nagy-Britannia

Brit miniszter: a szélsőségesség erősödését okozhatná a Brexit elmaradása

A brit kormány egyik magas rangú tagja szerint véget vethet a mérsékelt brit politika évszázadokra visszanyúló hagyományainak, és a szélsőséges csoportosulások megerősödéséhez vezethet, ha a brit EU-tagság megszűnéséhez (Brexit) vezető folyamatnak útját állná a politika.

Chris Grayling közlekedési miniszter, Theresa May miniszterelnök egyik legszorosabb kabinetbeli szövetségese, a kormányzó Konzervatív Párt mérsékelt retorikájú Brexit-táborának egyik szószólója a Daily Mail című konzervatív brit tömeglapnak nyilatkozva kijelentette: a Brexit "felvizezése" vagy visszafordítása a jelenleginél kevésbé toleráns társadalom és nacionalistább nemzet kialakulását okozhatná.



A szombaton közölt interjúban Grayling azt mondta: a Brexit elmaradása megnyithatja az utat olyan szélsőségesen populista politikai erők előtt Nagy-Britanniában is, amilyenek Európa más országaiban már jelen vannak.



Hozzátette: az olyan választókörzetekben, ahol 70 százalék voksolt a kilépésre a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson, a választók a politika fő sodorvonalába tartozó erők ellen fordulnának, ha képviselőik például azt mondanák nekik, hogy továbbra is érvényesül Nagy-Britanniában az emberek szabad mozgását biztosító EU-szabály.



A londoni alsóház a jövő héten, várhatóan kedd este szavaz a Brexit-megállapodásról, de egyelőre nincs meg a többség az Európai Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához.



A közlekedési miniszter által hangoztatott érvekhez hasonló véleményének adott hangot előző nap Jeremy Hunt külügyminiszter. Hunt a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: ha a képviselők elutasítják a Brexit-egyezményt, az "Brexit-bénultságot" okozhatna, amely végső soron elvezethet oda, hogy "nem lesz semmiféle Brexit".



A külügyminiszter szerint ez "hihetetlen kárt" okozna a nép és a politika közötti bizalmi viszonyban.



Chris Grayling a szombati lapinterjúban azt mondta: a megállapodás elvetése azzal a kockázattal járna, hogy vége szakadhat a mérsékelt fő sodorvonalbeli brit politikának, amelynek hagyományai az angol monarchia 1660-as restaurációjáig nyúlnak vissza.



Máris vannak a brit politikában "ronda, kellemetlen" megnyilvánulások, nőtt azoknak a száma, akik szélsőséges nézeteket vallanak és készek "civilizálatlan viselkedésre" - tette hozzá a befolyásos konzervatív politikus.



A Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója a megállapodás nélküli Brexit súlyos gazdasági kockázataira hívta fel a figyelmet.



Carolyn Fairbairn a nyugat-angliai Bristolban, egy üzleti rendezvényen felszólalva kijelentette: a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése "kezelhetetlen" következményekkel járna a brit gazdaágban.



A CBI vezetője idézte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslését, amely szerint megállapodás nélküli Brexit esetén a brit hazai össztermék (GDP) hosszú távon 5-8 százalékkal maradna el attól az értéktől, amelyet további EU-tagság esetén a brit gazdaság elérhetne.

A Bank of England nemrégiben a szabályozatlan Brexit súlyos recessziós kockázataira hívta fel a figyelmet. A brit jegybank közölte: az általa kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellek arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék akár 8 százalékkal is zuhanhat, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.



Ez sokkal súlyosabb recesszió lenne annál, amelyet a brit gazdaság a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság alatt átélt: a brit GDP-érték a válság előtti utolsó csúcspont és az akkori ciklus mélypontja között összesen 6,25 százalékkal zuhant.