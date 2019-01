Spanyolország

A spanyol kormány készenléti tervet dolgoz ki megállapodás nélküli Brexit esetére

2019.01.12 00:30 MTI

A spanyol kormány készenléti tervet dolgoz ki arra az esetre, ha Nagy-Britannia végül megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból - közölte Isabel Celaá kormányszóvivő pénteken Madridban, a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón.



A szocialista politikus hangsúlyozta: továbbra is bíznak abban, hogy a brit parlament végül megszavazza a már létrejött egyezséget, de felkészülnek annak ellenkezőjére is.



A várhatóan februárban kormány elé kerülő intézkedéscsomag két fő célja, hogy védje az állampolgárok érdekeit és fenntartsa a kereskedelmi folyamatokat.



Előbbivel kapcsolatban például elhangzott, hogy rendelet készül a Spanyolországban élő brit állampolgárok társadalombiztosítási jogosultságának, egészségügyi ellátásának, végzettségeik, titulusaik elismerésének garantálásáról.



A kormányszóvivő bejelentette: jövő hétfőn információs weboldalt is elindítanak, amelyen a Brexittel kapcsolatos kérdésekről lehet tájékozódni.



A brit alsóház várhatón január 15-én szavaz arról, hogy elfogadja-e az Európai Unióval egyeztetett kilépési megállapodást, amit jelen állás szerint a többség várhatóan nem fog támogatni.