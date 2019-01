Felmérés

A románok egyharmada nem tudja, hogy országuk tölti be az EU soros elnökségét

2019.01.11 17:28 MTI

A román választópolgárok túlnyomó többsége jó dolognak tartja Románia uniós tagságát, de csaknem egyharmaduk nem tud arról, hogy az ország tölti be ebben a félévben az EU soros elnökségét - derült ki egy friss felmérésből, amelynek eredményeit pénteken ismertette az Adevarul hírportál.



Az IRES közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a megkérdezettek 81 százaléka tartja jó dolognak, hogy Románia belépett az Európai Unióba, 12 százalékuk pedig helyteleníti ezt.



A válaszadók 68 százaléka tudott arról, hogy január elseje óta Románia az EU tanácsának soros elnöke, 32 százalékuk viszont nem hallott erről. Azt, hogy Románia fél évig tölti be ezt a tisztséget, a válaszadók 60, azt pedig, hogy ez az első ilyen mandátuma, a válaszadók 75 százaléka tudta.



A megkérdezettek 70 százaléka szerint Románia csak nyerhet abból, hogy most kiemelt szerepet játszik az uniós döntésekben, de a románok sokkal kevésbé derűlátók, ami országuk schengeni csatlakozásának esélyeit illeti. A megkérdezettek alig 30 százaléka hisz abban, hogy Romániát felveszik a belső határellenőrzés nélküli európai övezetbe, míg 68 százalékuk szerint erre nincs esélye.



A felmérést a hét elején végezték telefonos módszerrel, több mint 1300 véletlenszerűen kiválasztott válaszadó bevonásával.