Szíria: az amerikaiak azért vonulnak ki, hogy maradjanak

Az oroszok szerint az Egyesült Államokban szokássá vált, hogy homályos vádak alapján indítsanak bűnvádi eljárást orosz állampolgárok ellen. 2019.01.12 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Moszkva szeretné megismerni a Szíriából történő amerikai csapatkivonás stratégiáját, mert az a benyomása alakult ki, hogy az Egyesült Államok "azért vonul ki, hogy maradjon" - jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.



"Úgy tűnik nekem, hogy a nemzetközi közösségnek joga van tudni, hogy az Egyesült Államok hogyan, mit és milyen határidővel tervez tenni Szíriában és annak határain" - mondta.



Amennyiben megerősítést nyer Washington csapatkivonási szándéka - mondta -, az pozitív lépés lesz, mert az amerikai erők szíriai tartózkodása "törvénytelen".



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Kairóban csütörtökön megerősítette, hogy az amerikai csapatok kivonulnak Szíriából, Sean Ryan, a Washington vezette terrorellenes koalíció szóvivője pedig pénteken bejelentette, hogy a csapatkivonás hivatalosan megkezdődött. Az erről szóló döntést Donald Trump amerikai elnök december 19-én jelentette be. Amerikai tisztségviselők nyilatkozatai szerint a mintegy kétezer katona kivonulása mintegy 60-100 napig tarthat.



Pénteki sajtótájékoztatóján Zaharova megerősítette, hogy előkészítés alatt állnak az orosz és az amerikai fél között a szárazföldi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakéták (INF) felszámolásáról megkötött szerződés jövőjéről folytatandó tárgyalások. Pompeo a NATO-külügyminiszterek december 4-i brüsszeli tanácskozásán kijelentette: az Egyesült Államok felmondja a szerződésben foglalt kötelezettségeit, ha Oroszország 60 napon belül nem tér vissza kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Zaharova magyarázatot követelt Washingtontól amiatt, hogy az Egyesült Államokban kedden vádat emeltek Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnő ellen, aki a 2016 júniusában, az amerikai elnökválasztási kampány idején Donald Trump munkatársaival találkozott a New York-i Trump Towerben. Veszelnyickaját azonban nem a választási küzdelembe való beavatkozással, hanem pénzmosással és az amerikai igazságszolgáltatás akadályozással vádolták meg.



Az orosz szóvivő szerint az Egyesült Államokban szokássá vált, hogy homályos vádak alapján indítsanak bűnvádi eljárást orosz állampolgárok ellen.



Spekulációnak és kacsának nevezte azokat az értesüléseket, amelyek szerint Moszkva az Egyesült Államokban elfogott orosz hírszerzők cseréjére akarja felhasználni az év végén Moszkvában őrizetbe vett és ott kémkedéssel megvádolt volt amerikai tengerészgyalogost, Paul Whelant. Kijelentette, hogy az őrizetest amerikai diplomaták után a későbbiekben a moszkvai kanadai és brit nagykövetség képviselői is felkereshetik majd, mert az őrizetes az ő országaik állampolgárságával is rendelkezik.



Mint mondta, Oroszország fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelő válaszintézkedéseket léptessen életbe, ha Nagy-Britannia új bázisai fenyegetést jelentenek majd a biztonságára. Zaharova Gavin Williamson védelmi miniszternek arra a kijelentésére reagált, amely szerint London az EU-ból való kilépés után támaszpontokat kíván létrehozni Ázsiában és a karibi térségben, és ismét "globális hatalommá" kíván válni.



Zaharova kitért arra is, hogy a tavalyi év első kilenc hónapjában több mint 77 millió, külföldről indított hackertámadás érte az orosz külügyminisztérium portálját.