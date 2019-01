Nagy-Britannia

A brit fogadóipar nem számít a Brexit-megállapodás elfogadására

hirdetés

A brit fogadóipar szerint csekély az esélye annak, hogy a londoni alsóház a jövő heti szavazáson elfogadja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodást, és ennek megfelelően az egyezmény elutasítására kínált fogadási lehetőség ígéri a legcsekélyebb nyereményesélyt.



Rupert Adams, a legnagyobb brit fogadási hálózat, a piac 25 százalékát ellenőrző William Hill nemzetközi sajtókapcsolati igazgatója Londonban dolgozó külföldi tudósítóknak tartott csütörtöki tájékoztatóján elmondta: a cégnél jelenleg 1/7-es kiírással lehet fogadni arra, hogy az alsóház a kedd estére várható szavazáson elveti az Európai Unióval novemberben elért 585 oldalas Brexit-megállapodást.



A William Hill modellszámításai szerint ez 87,5 százalékos esélyt jelent arra, hogy Theresa May miniszterelnöknek a jövő héten nem sikerül elfogadtatnia a megállapodást a parlamentben.



Adams elmondta: a jelek szerint a cég ügyfelei is egyetértenek ezzel az értékeléssel, mivel a jövő keddi alsóházi szavazás kimenetelére eddig befizetett fogadási tétek 98,3 százalékát a Brexit-megállapodás elutasítására tették fel, vagyis a parlamenti voksolás eredményére kötött fogadások pénzértékének alig 1,7 százaléka áramlott abba a fogadási lehetőségbe, hogy az egyezményt az alsóház kedden jóváhagyja.



Erre az eshetőségre a William Hill jelenleg 4/1-es nyereményeséllyel kínál fogadást.



A cég szerint arra sincs sok esély, hogy Theresa May a brit EU-tagság megszűnésének március végén esedékes időpontjáig a jelenlegi vagy bármilyen egyéb formában el tudja fogadtatni az alsóházban a kilépési feltételeket tartalmazó egyezséget, vagyis a William Hill a Brexit-folyamat legnagyobb valószínűségű kimenetelének a megállapodás nélküli kilépést tartja.



Erre a fogadási lehetőségre az iroda 4/11-es nyereményesélyt írt ki. A cég nyereményszámítási módszertana szerint ez azt jelenti, hogy azok, akik 100 fonttal fogadnak a megállapodás nélküli Brexitre, a fogadási tét összegével együtt is csak 136,36 font (nem egészen 49 ezer forint) nyereményösszegre számíthatnak.



A William Hill valószínűbbnek tartja azt is, hogy 2020 végéig nem lesz újabb népszavazás a brit EU-tagságról, mint azt, hogy lesz.



Az újabb népszavazás kiírását a cég 11/8-as nyereményesély mellett kínálja fogadásra; ez 100 fontos tét esetén 237,50 font nyereményesélyt ígér a feltett pénzt beleszámítva.



Arra, hogy nem lesz második referendum, a fogadóhálózat mindössze 15/8-as kiírást tart érvényben; erre a lehetőségre 100 fontos téttel 153,33 font nyeremény reményében lehet fogadni.



A cég számítási módszertana szerint ez a kiírási megoszlás 42 százalékos valószínűséget jelent arra, hogy a britek újabb népszavazáson dönthetnek a Brexitről, és 58 százalékos esélyt mutat arra, hogy nem lesz még egy referendum a következő két évben.

A William Hill jelentős valószínűséggel, vagyis csekély nyereményt kínáló, 2/7-es kiírással kínálja fogadásra azt, hogy Theresa May még az idén távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről és így a miniszterelnök tisztségből is.



Rupert Adams szerint ez azt jelenti, hogy a cég hozzávetőleg 77 százalék esélyt lát Theresa May idei lemondására.



May néhány hete maga is jelezte, hogy nem ő kívánja a 2022-ben esedékes következő parlamenti választások kampányát megvívni a Konzervatív Párt élén, de azt nem árulta el, hogy mikorra tervezi távozását.



A William Hill szerint azonban meglehetősen valószínűtlen, hogy Theresa May még jövőre is az Egyesült Királyság kormányfője lesz: az iroda erre már jelentős nyereményesélyt ígérő 9/2-es kiírást tart érvényben.