Spanyolország

Andalúziában jobboldali kormány alakulhat

hirdetés

Andalúziában jobboldali kormány alakulhat, miután a konzervatív Néppárt (PP) szerdán megállapodott elnökjelöltje támogatásáról az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középutas párttal, valamint a VOX nevű radikális jobboldali párttal.



A megállapodás nyomán a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 36 év után elveszíti Andalúzia irányítását annak ellenére, hogy a december másodikán rendezett autonóm parlamenti választásokat megnyerte, azonban nem akkora fölénnyel, hogy kormányt tudjon alakítani.



A parlament várhatóan a jövő hét második felében szavazhat Andalúzia új elnökéről, Juan Manuel Morenóról.



"Andalúziában ma kezdődik a változás" - jelentette ki a leendő elnök sevillai sajtótájékoztatóján miután a támogató pártokkal külön-külön aláírták a megállapodást.



Juan Manuel Moreno hangsúlyozta: a megegyezés érdekében mindegyik politikai erő nagy erőfeszítéseket tett, valamint kifejezte elégedettségét a létrejött egyezségekkel kapcsolatban, amelyek szavai szerint történelmi mérföldkőnek számítanak és pozitívak Andalúzia számára.



Bejelentette: az Állampolgárokkal kormányzati megállapodást kötöttek, így ez a párt adja majd az új andalúz kormány elnökhelyettesét Juan Marín személyében.



A leendő tárcákról csütörtökön folytatják a tárgyalásokat, céljuk az is, hogy csökkentsék a kormányzati létszámot.



A két pártnak közösen 47 mandátuma van a 109 fős sevillai parlamentben, Moreno megválasztása ezért elképzelhetetlen lett volna a VOX nélkül, amely 2013-as megalakulása óta először nyert parlamenti képviseletet.



A radikális jobboldali erő bejutása felforgatta nemcsak az andalúz, hanem az országos politikai közéletet is.



A párt programjában egyebek mellett az autonómia rendszer megszüntetését, az oktatás és az egészségügy központosítását, az illegális bevándorlás elleni erőteljes fellépést, a történelmi emlékezetről szóló törvény, valamint a nemi alapú erőszakról szóló törvény eltörlését is szorgalmazta.



Utóbbi óriási vitát váltott ki Spanyolországban, mivel a VOX érvelése szerint e törvény hátrányosan érinti a férfiakat, és hamis feljelentésekhez vezet.



E javaslat egyike volt 19 pontos csomagjának, amely alapján tárgyalt a PP-vel az andalúz elnökválasztási együttműködésről.



Mintegy 100 nőjogi mozgalom és szervezet mellett a PP több vezető politikusa is tiltakozott a törvény megbolygatása ellen.



"A hímsoviniszta erőszak létezik, nem lehet figyelmen kívül hagyni" - hangsúlyozta Alberto Núnez Feijóo, az északkelet-spanyolországi Galicia konzervatív elnöke, hozzátéve, hogy a törvényt tökéletesíteni lehet, de visszavonni nem.



Ez a javaslat végül nem került bele a végleges, összesen 37 pontos megállapodásba, amelyet a PP és a VOX kötött egymással.

Javier Ortega Smith, a VOX főtitkára közölte: el nem fogadott javaslataikról nem tettek le, azok megvalósításán fognak dolgozni a parlamenti ciklusban.



Spanyolország legnagyobb, 8,4 millió lakosú autonóm közösségében azért kellett az eredetileg tervezettnél fél évvel korábban választásokat rendezni, mert az Állampolgárok szeptemberben felmondta a helyi kormányzati együttműködést a Spanyol Szocialista Munkáspárttal (PSOE).



A liberálisok szerint a szocialisták nem tartották be a paktum több, például a demokratikus megújulásra, a kiváltságok felszámolására és a helyi választási törvény módosítására vonatkozó pontját.