Vádat emeltek Amerikában egy orosz ügyvédnő ellen

Vádat emeltek kedden Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnő ellen, aki a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején Donald Trump munkatársaival találkozott. 2019.01.08 19:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A manhattani ügyészség azonban nem a találkozókkal összefüggésben, hanem pénzmosás és az igazságszolgáltatás akadályozása gyanúja miatt emelt vádat.



Az ügyészség kedden nyilvánosságra került dokumentumai kiemelik Veszelnyickaja és az orosz kormányzat szoros kapcsolatait.



Az ügyészség dokumentumaiból az is kiderül, hogy az ügyvédnő azt követően találkozott Donald Trump legidősebb fiával, valamint vejével Jared Kushnerrel és a Trump-kampány munkatársaival, hogy a demokrata párti elnökjelöltet, Hillary Clintont lejárató hírszerzési információkat ígértek a republikánus elnökjelölt kampánycsapatának.



Veszelnyickaja erről és az ezzel kapcsolatos orosz vizsgálatról - a vádirat szerint - hamis nyilatkozatot tett a New York-i szövetségi bíróságon, és elfedte azt a tényt, hogy "egy orosz ügyésszel titokban együttműködve" olyan dokumentumok összeállításában vett részt, amelyek ártatlannak tüntették fel az amerikai igazságszolgáltatás által megvádolt egyes ügyfeleit. Ezeket az ügyfeleit az amerikai ügyészek pénzmosással vádolják.



A Veszelnyickaja ellen vádat emelő manhattani ügyészség szóvivője bejelentette: Natalja Veszelnyickaja "nincs őrizetben és valószínűleg nem is tartózkodik amerikai területen."



A 43 éves ügyvédnő ellen felhozott bűncselekményért az Egyesült Államokban akár tíz évig tartó börtönbüntetés is kiszabható.



A Donald Trump kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság nem kommentálta a Veszelnyickaja elleni vádemelést, és elhárította az újságírók érdeklődését azt illetően is, hogy vajon a vizsgálóbizottság együttműködött-e a manhattani ügyészséggel, vagy átadott-e nekik a vádemeléshez szükséges információkat.