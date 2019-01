Brexit

A briteknek rendezetlen Brexit esetén sem kell távozniuk Németországból

A több mint 100 ezer brit állampolgárságú németországi lakost nem fenyegeti jogbizonytalanság, ha nem sikerül a rendezett, megállapodáson alapuló Brexit. 2019.01.07 20:54 MTI

A Németországban élő brit állampolgároknak nem kell távozniuk az országból, ha hazájuk uniós tagságának megszüntetése (Brexit) rendezetlen módon, az Európai Unióval kötött megállapodás keretein kívül megy végbe - hangsúlyozta a német belügyminisztérium szóvivője hétfőn Berlinben.



Sören Schmidt a kormányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a több mint 100 ezer brit állampolgárságú németországi lakost nem fenyegeti jogbizonytalanság, ha nem sikerül a rendezett, megállapodáson alapuló Brexit.



A kormány tervei szerint rendezetlen Brexit esetén az idén március 29-én esedékes kilépés után egy három hónapig tartó átmeneti időszakban semmilyen változás nem történne jogállásukban, ugyanolyan helyzetben lennének, mintha továbbra is EU-s állampolgárok lennének.



A három hónap elteltével viszont úgynevezett harmadik országbeli, EU-n kívüli állampolgárnak számítanának, így külön eljárással tartózkodási jogot kellene szerezniük.



Ez a rendezett Brexit esetében is bekövetkezne, de az átmeneti időszak jóval hosszabb lenne, egészen 2020. december 31-ig tartana - fejtette ki a szóvivő.



Ismertette: Németországban az idegenrendészeti hivatalok is készülnek a Brexitre, igyekeznek minél gördülékenyebbé tenni a váltást, több hivatal önkéntes alapú regisztrációs rendszer bevezetésén dolgozik, hogy könnyebben elérhessék az adott területen élő briteket és tájékoztathassák őket a tennivalókról.



Steffen Seibert, a kormány és Angela Merkel kancellár szóvivője hozzátette: a berlini vezetés továbbra is bízik abban, hogy sikerül a Brexit feltételrendszeréről tavaly kötött megállapodás keretében végrehajtani a folyamatot, mert a rendezetlen, "kemény" Brexit ellentétes Németország, az EU és a közösségből távozó Egyesült Királyság érdekével.