Kercsi incidens - Kijev az európai emberi jogi bírósághoz fordult

Ukrajna keresetet nyújtott be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) Oroszország ellen a Kercsi-szoros közelében megtámadott ukrán hadihajók legénységének foglyul ejtése miatt - hozta nyilvánosságra hétfőn a Facebookon Ivan Liscsina ukrán igazságügy-miniszterhelyettes.



A tisztségviselő magyarázata szerint az ukrán kormány azt kívánja elérni, hogy a bíróság ismerje el: Oroszország megsértette az ukrán haditengerészek jogait, amikor jogtalanul rátámadt hajóikra, fogságba ejtette a tengerészeket, miközben közülük többeknek sérüléseket okozott 2018. november 25-én. Ezt követően jelenleg is jogtalanul tartja őket fogva saját büntetés-végrehajtási intézményeiben, valamint vonta őket büntetőeljárás alá.



A beadvány szerint Oroszország ezzel megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének több pontját, amelyek kimondják az élethez, a szabadsághoz, a sértetlenséghez, a tisztességes jogi eljáráshoz való jogot, valamint a kínzás tilalmát.



Tavaly november 25-én a Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében, a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított.



A támadás következtében hat ukrán haditengerész sebesült meg, közülük kettő súlyosan.



A haditengerészeket előbb a krími Szimferopolban tartották fogva, majd pár nappal később az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) moszkvai lefortovói börtönébe szállították át őket, jelenleg is ott raboskodnak. Négy tengerész még ott is börtönkórházi ápolásra szorult sérülései miatt. A tengerészek közül többen később arról számoltak be, hogy őrizetbe vételükkor fizikai erőt, kihallgatásukkor pedig pszichológiai nyomásgyakorlást alkalmaztak velük szemben.



Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson, ezért az orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk tüzet - ráadásul nemzetközi vizeken a már Odessza felé visszafordult hajóikra - megsértve ezzel az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros közös használatáról szóló kétoldalú megállapodást is. Moszkva viszont azt állítja, hogy az ukrán járművek megsértették Oroszország területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket semmibe véve a Kercsi-szoros felé haladtak, amelyen az áthajózást Moszkva engedélyhez köti. Oroszország azt is állítja, hogy az ukrán hajók vették elsőként célba az orosz parti őrség járműveit. A Kijev által időközben nyilvánosságra hozott felvételek alapján a három kis hadihajót 11 orosz hajó kerítette be. A támadásban részt vett még két orosz katonai helikopter és öt repülőgép, köztük két Szu-25-ös vadászgép is.



Kijev az incidenst fegyveres agressziónak minősítette, és Ukrajna tíz megyéjében 30 napra - december 26-ig - hadiállapotot vezettek be, ami Ukrajnában a rendkívüli állapot egy formája.