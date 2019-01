Thaiföldön többen meghaltak, amikor felborult egy emeletes turistabusz

Hat utas - egy férfi, négy nő és egy kislány - meghalt, ötven társuk pedig megsérült, amikor vasárnap hajnalban felborult egy emeletes turistabusz az ország középső részén fekvő Pathum Thani tartományban - közölte a rendőrség. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) vasárnap az MTI-vel azt közölte: a balesetnek a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje.



A Bangkok Post című angol nyelvű thaiföldi napilap internetes változata szerint a Prayad utazási iroda autóbuszának balesetét az okozta, hogy a vezető hirtelen fékezett, hogy elkerülje az ütközést egy szemközt haladó járművel, és a busz az eső miatt csúszós úton felborult.

At least six passengers killed, including a child, when their tour bus crashed in the early hours of this morning just north of #Bangkok pic.twitter.com/5ptHCAhP99