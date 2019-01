Illegális bevándorlás

Az olasz miniszterelnök-helyettes ismét a menekült nők és gyermekek befogadására hívott fel

Luigi Di Maio olasz kormányfőhelyettes újabb felhívást tett közzé szombaton a német Sea Watch és Sea Eye nem kormányzati szervezeteknek (NGO) a Földközi-tengeren két hete veszteglő hajóin tartózkodó nők és gyermekek olaszországi befogadására, ami továbbra is megosztja az olasz kormányt.



Luigi Di Maio kijelentette, ha Olaszország a hajókon levő migránsok közül befogadná a nőket és gyermekeket, ezzel "emberségből adna pofont Európának".



Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánypárt vezetője hangsúlyozta: nem méltó Európához, hogy nőket és gyerekeket enged vesztegelni a tengeren már 14 napja, miközben a hajók egy mérföldre vannak Máltától. Megjegyezte: Málta nem teszi azt, ami kötelessége lenne.



Luigi Di Maio pénteken egy internetes közösségi oldalon vetette fel, hogy az olasz kormány fogadja be a Sea Watch és a Sea Eye hajóinak fedélzetén található nőket és gyermekeket.



A mentőhajók Málta partjai előtt vesztegelnek, fedélzetükön a kimentett migránsokkal. Kikötési engedélyt a helyi hatóságoktól eddig nem kaptak.



Csatlakozott Di Maióhoz az M5S másik politikusa, Roberto Fico, a római képviselőház elnöke is. Azt mondta, "jelentős jelzés" lenne, ha Olaszország befogadná a nőket és gyerekeket. "Senkit nem lehet magára hagyni, aki szenvedés és háború elől menekül" - jelentette ki.



A másik olasz kormányfőhelyettes, Matteo Salvini belügyminiszter kezdettől fogva ellenzi, hogy a nem kormányzati szervezetek hajóiról Olaszország bárkit is átvegyen. Szombati, internetes közösségi oldalon tett bejegyzésében megismételte, hogy Olaszország "továbbra sem enged a zsarolásnak". Kijelentette: a migránsokat Máltának kell partra engednie, vagy fogadja be őket Hollandia vagy Németország, mivel két német NGO-ról van szó és a Sea Watch hajója holland felségjelzésű. Salvini szégyenletesnek nevezte, hogy az Európai Unió "ismét hallgat".



Politikai elemzők szerint Luigi Di Maio a Matteo Salvini által képviselt szigorú bevándorlási politikával való szembehelyezkedéssel az M5S népszerűségvesztését igyekszik megfékezni.



A Sea Watch december 22-én 32 menedékkérőt mentett ki a Földközi-tenger nemzetközi vizein. A Sea Eye Professor Albrecht Penck nevű hajója szombaton további 17 migránst mentett ki.



Hollandia szerdán jelentette be, hogy kész a Sea Watch hajójának fedélzetén tartózkodó menedékkérők egy részének a befogadására, azzal a kikötéssel, hogy más EU-tagállamok is hasonlóképpen cselekedjenek.



Federica Mameli, a Sea Watch olaszországi szóvivője elvetette Luigi Di Maio kezdeményezését, leszögezve, hogy a szervezet hajóján tartózkodó 5 nőt és 7 gyereket nem választják el családjaik többi tagjától.



Guerino Di Tora segédpüspök, az olasz püspöki kar (Cei) migránsokat segítő alapítványának elnöke úgy nyilatkozott, hogy "akinek helyén van a lelkiismerete, nem vonhatja ki magát a migránsok segítéséből".

Luigi De Magistris független nápolyi polgármester bejelentette, hogy a dél-olaszországi város kikötője felett a kormány nem rendelkezik, és az nyitott a civil szervezetek hajói által szállított emberek előtt.