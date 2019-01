Hihetetlen

Nyolc év után találtak meg egy jachtot az Indiai-óceánban

hirdetés

Az Indiai-óceánon való nyolcévi hányódás után megtalálták a dél-ausztráliai partoknál azt a jachtot, amellyel annak idején egy amerikai tinédzser akarta körbevitorlázni a Földet.



A Wild Eyes nevű, 12 méter hosszú jachtot először szilveszter napján pillantották meg egy repülőgépről a dél-ausztráliai Kenguru-sziget közelében. A hatóságok szerdán azonosították a felborult hajót, amelynek testét kagylók borították be.



A jachttal 2010-ben a 16 éves amerikai Abby Sunderland indult útnak, aki a legfiatalabbként akart rekordot beállítani a Föld egyedül, segítség nélküli körülvitorlázásában. A kamaszt az Indiai-óceán közepéről, az afrikai és ausztrál partoktól egyaránt 3220 kilométeres távolságra kellett kimenteni egy vihar után, amely tönkretette a hajóját.



Sunderland az ausztrál médiának elmondta, hogy hajója előkerülése sok jó és rossz emléket ébresztett fel benne, de örül, hogy újra láthatta. A hajó eléggé lerobbant, de ez várható is volt ennyi idő után.



A lány Kaliforniából indult útnak 2010 januárjában, de több alkalommal is megállásra kényszerült különböző technikai problémák miatt. Öt hónapi vitorlázás után kilencméteres hullámok vetettek véget expedíciójának az Indiai-óceánon, vészjelzését követően egy Perthből induló repülőgép pillantotta meg a hajót, és vette fel a lánnyal a kapcsolatot. Végül egy francia hajó mentette ki és vitte el a Madagaszkár melletti Réunion-szigetre.



A rekordot még abban az évben egy ausztrál tinédzser, a 16 éves Jessica Watson állította be.