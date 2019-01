Kacsa

Álhír volt, hogy más-más évben született egy olasz ikerpár két tagja

Az állítólagos ikrek állítólagos nagybátyja telefonon közölte több olasz lappal, hogy mindössze két perc különbséggel jött világ a két kisfiú, és ezzel nemcsak más-más napra, hanem más-más évre esett születésük időpontja. 2019.01.02 20:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kórház szerint álhír, hogy különböző évben született egy olasz ikerpár két tagja Rómában.



Az állítólagos ikrek állítólagos nagybátyja telefonon közölte a La Gazzetta del Mezzogiorno és több más olasz lap szerkesztőségével, hogy mindössze két perc különbséggel jött világ a két kisfiú, és ezzel nemcsak más-más napra, hanem más-más évre esett születésük időpontja.



A telefonáló szerint az ikrek közül Andrea 2018. december 31-én 23 óra 59 perckor, Fabio pedig 2019. január 1-jén éjfél után egy perccel született a római Gemelli klinikán.



Arról is beszélt, hogy mindkét baba jól van: több mint két kilogrammosak, és nem volt szükségük inkubátorra sem. Arról nem szólt, hogy ha a szülők - mint mondta - a dél-olaszországi Bariban élnek, az anya miért Rómában szült.



A neves római kórház, a Policlinico Gemelli a nap folyamán arról tájékoztatta a sajtót, hogy a hír - amelyet az APA osztrák hírügynökség is átvett - nem igaz, náluk az óév utolsó szülése december 31-én 20 óra körül történt, az újév első szülése január elsején hajnali 1 óra körül, ikrek pedig egyáltalán nem jöttek világra ez idő tájt.



A kórház nem találta az állítólagos anya nevét sem a felvett kismamák névsorában.



A "nagybácsi" időközben elérhetetlenné vált a sajtó számára, minden hívás alkalmával üzenetrögzítő kapcsolt be.