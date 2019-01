Egyházak

Idén is fáklyás felvonulással emlékeznek a béke világnapján, január elsején - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Mohos Gábor Esztergom-budapesti segédpüspök elmondta: a Szent Egyed Közösség által szervezett felvonulás célja, hogy felhívják a figyelmet a béke fontosságára, s hogy imádkozzanak azokért, akik háborús környezetben élnek.



A segédpüspök kiemelte: sok helyen nincs béke a világban, sok ártatlan gyermek napjainkban is háborús környezetben nő fel.



A béke - mint mondta - az egymás iránti tiszteleten is alapul. Fontos továbbá, hogy a béke nem lesz magától, tenni kell érte. A politikának, de az emberi élet minden szintjén is tenni lehet a békéért - hangsúlyozta Mohos Gábor.



A béke világnapját 1968 óta tartják VI. Pál pápa kezdeményezésére. A béke ünneplése az év első napján arra figyelmeztet, hogy az új esztendőben törekedjünk önmagunkkal, minden emberrel és az egész világon a békés együttélésre - mondta.



Ezen a napon a pápa a világhoz intézett üzenetében foglalja össze a békéről vallott gondolatait.