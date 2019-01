Választás

Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns

A massachusettsi szenátor videóüzenetben és támogatóinak küldött e-mailben jelentette be, hogy létrehozta az elnökválasztási kampányhoz szükséges, úgynevezett feltáró bizottságot. E bizottság révén gyűjthet majd pénzt a kampányához.



A videóüzenetben a szenátor felvázolta elképzeléseit, amelyek szerint olyan Amerikát kell építeni, amely nem csupán a gazdagok, hanem mindenki számára a lehetőségek hazája. "Hogyan jutottunk ide? Milliárdosok és nagyvállalatok úgy döntöttek, hogy nagyobb szeletet akarnak a tortából, és ehhez politikusokat béreltek fel" - fogalmazott.



Warren ezt követően Twitter-bejegyzésben is megerősítette: "Amerikában minden ember számára lehetőséget kell teremteni, hogy keményen dolgozhassék, hogy mindenkire egyformán érvényes játékszabályok szerint élhessen és hogy gondoskodhassék magáról és szeretteiről" - írta. Majd hozzátette: "én ezért harcolok, és ezért hozom létre az elnökválasztáshoz szükséges bizottságot".



A 69 éves Elizabeth Warren - aki eredetileg pénzügyi jogász - 2013 óta tagja a szövetségi szenátusnak. A politikában a 2007-es globális pénzügyi válság idején tűnt fel, amikor erőteljesen bírálta a Wall Street bankjait, kiállt a bankrendszer szigorúbb szabályozása és ellenőrzése mellett, majd a szenátus bankügyekkel foglalkozó bizottságának tagjaként küzdött az ellen, hogy a Trump-kormányzat enyhítsen a szigorú pénzügyi szabályozáson.



Warren gyakran ütközött Donald Trumppal, már a 2016-os elnökválasztási kampány idején is. A massachusettsi szenátor akkor a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton mellett kampányolt. Trump gyakran élcelődött azon, hogy Warren még 2012-ben - a saját szenátori kampányában - azt állította, cseroki indiánok vére folyik az ereiben. "Pocahontas" - mondta róla, utalva a 17. századi legendás indián lányra, és azzal vádolva, hogy szándékosan félrevezető információkat adott magáról. Warren kisebbségiként azonosítva magát, már az egyetemen is - a pozitív diszkrimináció elvére hivatkozva - több előnyt élvezhetett.

Elizabeth Warren az idén októberben DNS-vizsgálatot végeztetett magán, amely azt mutatta ki, hogy indián öröksége ugyan csupán néhány ezrelékes lehet, de 6-10 nemzedékre tekinthet vissza.



A CNN hírtelevízió és az iowai Des Moines Register című lap közös felmérése december elején azt mutatta, hogy az iowai demokrata párti szavazók körében Elizabeth Warren elfogadottsága 8 százalékos, szemben Joe Biden volt alelnök 32 százalékos és Bernie Sanders vermonti szenátor 19 százalékos támogatottságával. A massachusettsi Boston Globe című lap a szerkesztőségi állásfoglalásában még azt is javasolta, hogy Warren hagyjon fel elnökjelölti terveivel.