Ünnep

Újévi lapot küldött Putyin Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz államfő újévi üdvözlőlevelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, és ebben hangsúlyozta, hogy Moszkva nagyon sok témáról kész tárgyalni Washingtonnal - közölte vasárnap a Kreml.



"Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a stratégiai stabilitás és a nemzetközi biztonság szempontjából az orosz-amerikai viszony a legfontosabb. Megerősítette, hogy Oroszország a lehető legszélesebb témakörről hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal" - olvasható a Kreml közleményében.



Trump néhány héttel ezelőtt váratlanul lemondta tervezett találkozóját Putyinnal a G20 országcsoport novemberi argentínai csúcsértekezletén, arra hivatkozva, hogy az orosz erők az Azovi-tengeren tüzet nyitottak ukrán hadihajókra, és elfogták őket.



Putyin Bassár el-Aszad szíriai elnöknek is küldött újévi üdvözletet, és ebben ígérte, hogy Oroszország továbbra is támogatja a damaszkuszi kormányt és a szíriai népet "a terrorizmus elleni küzdelemben, az ország szuverenitásának és területi egységének megvédésében".



Az orosz elnök a világ más vezetőinek is küldött üdvözletet az orosz elnöki hivatal közlése szerint, köztük Theresa May brit és Abe Sindzó japán miniszterelnöknek, valamint Hszi Csin-ping kínai elnöknek.