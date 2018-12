Őrizetbe vették

Megvan a kínai kutató, aki azt állította, megszülettek a világ első génmódosított ikrei

Óriásit robbant november végén a hír, amikor a kínai Ho Csienkuj bejelentette: megszültettek a világ első, génszerkesztett babái. Az ikerpáron a CRISPR/Cas9 elnevezésű "molekuláris olló" segítségével hajtottak végre módosítást a CCR5 nevű génben, hogy a szervezetük ellenálló legyen a HIV-fertőzéssel szemben.



A tudományos világ azonnal feháborodott a hír hallatán, és barbár emberkísérletnek nevezték Csienkuj tettét. A génszerkesztés ugyanis jelenlegi formájában még egyáltalán nem biztonságos eljárás, így leginkább Pandóra szelencéjét nyitogatjuk vele. Az aggodalmakat a kínai kormány is meghallotta, néhány nappal később ugyanis elrendelték, hogy az orvosi csapat azonnal állítsa le a kutatásokat és a további kísérleteket - írta a hvg.hu.



Csienkuj később eltűnt, sokan a kínai kormányt sejtették a háttérben, de a férfi munkahelyéről ezt cáfolták. A New York Times nemrég arról írt, hogy a kutatót megtalálták, házi őrizetben van a sencseni Dél-kínai Tudományos és Technológiai Egyetem egyik lakóépületében, ahol egy tucat férfi őrzi őt. A lap úgy tudja, a férfi telefonálhat és e-mailezhet is, de nem hagyhatja el az épületet.



A professzor még nem publikálta felfedezését, amit egyébként még senki nem erősített meg, bár egy amerikai tudós azt állítja, együtt dolgozott a kínai professzorral, akinek szerinte megvan az eljáráshoz szükséges tapasztalata.