Lindsey Graham a szíriai csapatkivonás átgondolását kéri Donald Trumptól

A szíriai csapatkivonás átgondolására kérte Donald Trump amerikai elnököt egy vasárnapi televíziós interjújában Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor. 2018.12.31 13:08 MTI

A CNN hírtelevízió szokásos vasárnap délelőtti politikai vitaműsorának nyilatkozva a dél-karolinai politikus leszögezte: a teljes csapatkivonás ártani fog az amerikai nemzetbiztonságnak, mert szerinte lehetőséget teremt az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek, hogy újraépítse önmagát.



A szenátor úgy vélte, hogy az amerikai csapatkivonás teret ad Iránnak is befolyása erősítésére. Egyúttal aggodalmát fejezte ki, hogy az eddig az Egyesült Államok szövetségesének számító szíriai kurdok a kivonulást a cserbenhagyásként értékelik majd.



Lindsey Graham úgy nyilatkozott: arra kéri majd Trumpot, hogy "üljön le a tábornokaival és gondolja át ezt újra". Szerinte a csapatok kivonásának lassítására volna szükség, és nem kellene valamennyi katonát hazahívni. "Győződjünk meg arról, hogy az Iszlám Állam soha ne térhessen vissza, és ne adjuk át Szíriát Iránnak" - fogalmazott.



A dél-karolinai szenátor dicsérte Donald Trumpot azért, mert a napokban ellátogatott Irakba az amerikai katonákhoz és közölte, hogy Irakban maradnak az amerikai katonák. Hozzátette: míg az Iszlám Állam Irakban csupán nyomokban maradt jelen, Szíriában változatlanul komoly fenyegetést jelent.



Donald Trump december 20-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok kivonja a Szíriában állomásozó mintegy kétezer katonát. Ezt a döntését a december 26-i iraki látogatásán megerősítette és egyúttal védelmébe is vette. A csapatkivonás előtt az amerikai elnök "lassú és magas fokon összehangolt" csapatkivonásról egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török államfővel.