Demonstráció

A belügyminiszter lemondását követelték Boszniában

A boszniai Szerb Köztársaság belügyminiszterének lemondását követelték vasárnap este a tüntetők Banja Lukában, a tiltakozásnak a rendőrség különleges egysége vetett véget, több demonstrálót is letartóztattak.



A tiltakozást Davor Dragicevic kezdeményezte, akinek a fia márciusban eddig tisztázatlan körülmények között halt meg.



A 21 éves, Banja Luka-i David Dragicevic márciusban tűnt el, testét hat nap után találták meg a város melletti folyóban. A nyomozás során előbb kizárták az idegenkezűséget és azt állították, hogy a fiú öngyilkos lett, később azonban felmerült a gyanú, hogy gyilkosság áldozata lett. David Dragicevic szülei szerint fiukat meggyilkolták, és a rendőrség védi a gyilkosokat, ezért több tüntetést is szerveztek.



Az Igazságot Davidnak elnevezésű mozgalomhoz az utóbbi hónapokban több ezren csatlakoztak, és a tüntetéseket már nemcsak a fiú halálával összefüggésben, hanem a korrupció felszámolása és a rossz gazdasági helyzet miatt szervezték meg.



A több ezres tömeg vasárnap este már Dragan Lukac boszniai szerb belügyminiszter lemondását is követelte, és azzal vádolja a tárcavezetőt és a rendőrséget, hogy falaz a gyilkosoknak.



A vasárnapi tüntetés miatt elmaradt az egyik boszniai énekes koncertje is, és ezzel a helyi politikusok szerint a tiltakozók meggátolták a szórakozni vágyó lakosságot abban, hogy meghallgassa az énekest. A tiltakozók bejelentették, hogy a szilveszter estére szervezett koncertek megtartását is meg fogják akadályozni.



Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja sajtótájékoztató keretében reagált az eseményekre. Mint mondta: nem teljesíthetik a tiltakozók kéréseit, mert semmi sem bizonyítja, hogy a rendőrségnek köze lett volna David Dragicevic meggyilkolásához. Hozzátette: a tiltakozókat az ellenzék megvezette és eszközként használja.



A vasárnapi demonstrációt követően több tiltakozót is elfogott a rendőrség, Davor Dragicevic azonban a helyi sajtó jelentései szerint megszökött a hatóságok elől.