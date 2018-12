Világoskék lett New York ege, azt hitték, támadnak az idegenek

Kigyulladt egy transzformátorállomás csütörtök éjjel a Con Edison áramszolgáltató villamos erőművében Queens városrészben, Manhattannel szemben. Kék villámok cikáztak át az égen, sok helyi egyből földönkívüli támadásra gyanakodott.



A kedélyeket végül Eric Philips, a New York-i polgármester szóvivője hűtötte le. "Szó sincs földönkívüliekről, egy transzformátorállomás robbant fel a ConEd queensi erőművében” - írta ki a Twitteren.



Később a rendőrség közölte, hogy senki nem sérült meg, bár a telefonügyeletes azt hozzátette, hogy kész őrület volt.



A Con Edison vállalat megerősítette, hogy rövid tűz volt, majd hozzátették, minden áramvezeték üzemel és biztonságos.

Video taken by my friend featuring this weird "explosion"?? Blue light followed by power outages😱WTH JUST HAPPENED IN NYC??? #bluelight pic.twitter.com/4cetzEu2rb