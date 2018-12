Egyház

Betlehembe ért a jeruzsálemi latin patriarkátus feje

Jeruzsálemből Betlehembe érkezett Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora, hogy megtartsa a hagyományos éjféli misét a Születés Temploma melletti Szent Katalin katolikus templomban. 2018.12.24 23:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Pierbattista Pizzaballa érseket - aki autókonvojjal érkezett - a város főterén, a Születés Temploma mellett a palesztin keresztény előkelőségek fogadták. A templom körül cserkészek fúvószenekara zenélt és hagyományos karácsonyi dalok szóltak egy hatalmas feldíszített karácsonyfa és egy jászol mellett.



A jeruzsálemi latin patriarkátust vezető érsek fogja megtartani az éjféli misét Betlehemben, amelyen a helyi keresztények és a zarándokok mellett a Palesztin Hatóság vezetői, s köztük Mahmúd Abbász palesztin elnök is részt vesz.



Az idén először a karácsonyi vendégek megcsodálhatták a Születés Templomának bizánci időkből, illetve a keresztes háborúk korából származó csodálatos mozaikjait és freskóit, miután a közelmúltban láthatóvá váltak a több éves munkával, magyar pénzügyi segítséggel megtisztított és restaurált műemlékek.







Karácsony idejére ebben az évben is zarándokok ezrei gyűltek az egész világról Betlehembe, akik hosszú sorokban kígyóznak a Születés Templomának grottójánál, hogy megérintsék a barlangban azt a helyet, ahol a hagyomány szerint Jézus megszületett.



Az éjféli misének otthont adó, a Születés Temploma szomszédságában álló Szent Katalin templom szűkös méretei miatt a misére jegyekkel lehet csak bejutni, amelyek már jó előre elfogytak, de a keresztény zarándokok és turisták tömegei a Jászol téren elhelyezett hatalmas kivetítőn követhetik a misét.



Az izraeli turisztikai minisztérium már délután kettőtől hajnalig díjmentes buszok indításával segíti a keresztények eljutását Betlehembe, ahol ebben az évben, - akárcsak Izrael egész területén - rekordot mértek az idegenforgalomban.



A palesztin Majan hírügynökég értesülése szerint Izrael akadályozza a Gázai övezetben élők Betlehembe utazását az ünnepre. Jelentésük szerint a kevés, még Gázában élő család általában csak úgy kap utazási engedélyt az izraeli hatóságoktól, ha a szülők gyermekek nélkül, vagy csak az egyik szülő utazik a Ciszjordániában található Betlehembe.



A gázaiak számára az idén volt kedvező változás is, ugyanis egy évtized után először, Gáza városban nyilvánosan, ünnepség keretében felállítottak és kivilágítottak egy karácsonyfát, s a rendezvényen részt vehettek a görög ortodox és a latin patriarkátus képviselői.