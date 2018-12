Konfliktus

Izrael a Hezbollah négy alagútját tárta fel eddig a libanoni határ alatt

Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.



"A Libanonból Izrael területére átnyúló alagutat feltárták, az életét veszélyezteti, aki belemegy" - jelentette be közleményében a hadsereg a vájatban elhelyezett robbanó eszközökre utalva. "A Libanon területéről kiinduló alagutak kiásásáért a libanoni kormányt terheli a felelősség. Az alagutak súlyosan megsértik a második libanoni háború lezárásakor, 2006-ban született 1701. számú ENSZ-határozatot és Izrael szuverenitását"- tette hozzá a katonai szóvivő.



A közel két hete indított Északi Pajzs fedőnevű hadművelet keretében korábban már három "támadóalagutat" fedeztek és számoltak fel az izraeli hadsereg szakemberei.



Gadi Ejzenkot vezérkari főnök szerint hetekig is eltarhat a Libanoni határ mentén a támadó alagutak felkutatására indított akció, amelyhez több olyan technológiai eszközt is felhasználnak, melyeket korábban a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet határmenti alagútjainak megtalálására hoztak létre.