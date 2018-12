Lövöldözés, pánik egy brazil strandon

A beszámolók szerint az elkövető - akinek egy társa is volt - azért kezdett el lövöldözni az ország délkeleti részében található Sao Vicentében, hogy a délutáni napsütést élvezők között pánikot keltsen, és a keletkező káoszban kirabolja a strandolókat.



A helyszínen tartózkodott azonban két szabadnapos rendőr, akik gyorsan reagáltak a támadásra, és agyonlőtték a lövöldöző férfit.



Egy strandoló nőt lövés ért a hátán, kórházba kellett szállítani. Állapotát később stabilnak minősítették. A lövöldözésről készült videofelvétel tanúsága szerint nyaralók tucatjai pánikszerű menekülésbe kezdtek a lövöldözés kezdetekor.

One person was killed and two were I injured after a shootout in the Sao Vicente Beach at Santos, a port city close to Sao Paulo. pic.twitter.com/qOBzEoOSSt