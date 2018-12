Egyiptom

Szex a piramis tetején: letartóztattak két embert

hirdetés

A helyi sajtóban csak "pornóvideóként" jellemezték a felvételt, melyen azt látni, hogy egy pár szexszel a gízai nagy piramis tetején. A sokak által megbotránkoztatónak tartott felvételt egy dán fotós, Andreas Hvid tette közzé YouTube-csatornáján. Bár később törölte, több másolat is megtalálható a videómegosztó oldalon.



Az egyiptomi főügyészség vizsgálatot indított az ügyben.



A hatóságok már őrizetbe is vettek két embert, akik a gyanú szerint segítettek feljutni a párnak a piramis tetejére.



A Belügyminisztérium közlése szerint letartóztattak egy tevegondozót, aki állítólag 4000 egyiptomi fontért (valamivel több mint 60 ezer forint) segített az akcióban. Az Ahram hírügynökség értesülése szerint egy nőt is latartóztattak, aki segített az akció lebonyolításában.



A nyomozás folytatódik.



A dán fotós sajnálja, hogy ilyen sok embert feldühített a videója, de azt is kiemelte, hogy sok pozitív visszajelzést is kapott az egyiptomiaktól. Mint mondta, évek óta meg akarta mászni a piramist, és az is izgatta, hogy pucér fotót készítsen a tetején. Azt is elárulta, hogy már Ázsiában utazgat, és most egy darabig biztosan távol marad Egyiptomtól.



Fontos tudni, hogy a gízai nagy piramist csak egy bizonyos magasságig szabad megmászni, délután 5 órától pedig teljesen le van zárva a látogatók elől.