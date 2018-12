Tatjana Bobnar

Szlovénia történetében először került nő a rendőrség élére

hirdetés

Tatjana Bobnart bízta meg a szlovén kormány kedden az országos rendőr-főkapitányság vezetésével, személyében először tölti be nő ezt a tisztséget Szlovéniában - jelentette a helyi sajtó. A múlt hónapban a szlovén hadsereg vezérkari főnökévé is nőt neveztek ki.



Szlovénia azon kevés országok egyike, ahol nők vezetik a fegyveres erőket - írták a helyi lapok.



Bobnar korábban rendőrfőkapitány-helyettes volt, mostani megbízása öt évre szól.



Kinevezése egyike a júniusi választások után megalakult, Marjan Sarec vezette balközép kisebbségi kormány intézkedéseinek.



Bobnar 1969-ben született, a rendőrség kötelékébe 1993-ban bűnügyi nyomozóként lépett be. A ljubljanai jogi egyetemen végzett, tanít a rendőrtiszti főiskolán, és tagja a rendőrakadémia, valamint a biztonsági tanulmányok tanszéke programtanácsának.



A ljubljanai kormány novemberben Alenka Ermenc vezérőrnagyot nevezte ki a szlovén hadsereg vezérkari főnökévé, személyében szintén először tölti be nő e tisztséget.



A szlovén miniszterelnök az STA szlovén hírügynökségnek nemrégiben adott interjújában azt mondta: büszke arra, hogy mindkét fegyveres erőt nő vezeti.



"Mindketten rendkívül tehetségesek és elkötelezettek a munkájuk iránt, és csak ez számít" - hangsúlyozta Sarec.