A migráció és a biztonság témáját veszi elsőként napirendre a CDU új elnöke

A migráció és a biztonság témáját veszi elsőként napirendre a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer. 2018.12.09 21:30 MTI

A politikus a Bild am Sonntag című vasárnapi német lapban megjelent interjúban arra a kérdésre, hogy mi lesz az első nagy "projektje", elmondta, hogy januárban úgynevezett műhelytanácskozást szerveznek a migrációról és a biztonságról szakértők és a jelenlegi "migrációs és menekültügyi politika bírálói" részvételével.



A tanácskozás célja "konkrét javítások kidolgozása" - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer. Hozzátette, hogy az eredményeket beépítik majd a májusi európai parlamenti választásra készítendő programba.



Hangsúlyozta, hogy az alulmaradt elnökjelölteknek - Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) frakcióvezető, Jens Spahn egészségügyi miniszter - is tenniük kell a CDU egységének megőrzéséért. Mint mondta, az elnökválasztási küzdelem során mindig egyetértettek abban, hogy mindhárman felelősek a párt összetartásáért, azért, hogy a választásból egységesen kerüljön ki a CDU.



Annegret Kramp-Karrenbauer egy másik interjúban, az ARD országos köztelevízióban arról is beszélt, hogy miként képzeli el a párt és a szövetségi kormány viszonyát az új felállásban. Jelezte, hogy ezen a területen is átalakításokra készül.



Hangsúlyozta, hogy hajlandó "szembeszállni" Angela Merkel kancellárral, a CDU volt elnökével, ha a párt érdeke ezt diktálja. "Ami jó, azt továbbvisszük, és változtatunk, ahol változtatni kell" - fogalmazott.



Kifejtette, hogy erősíteni kell a párt szerepét a kormányzati döntések meghozatalában. A CDU-nak, a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciójának, valamint a kormánynak egy "háromszöget" kell alkotnia - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer.



Hasonló gondolatot fogalmazott meg a párt új főtitkára, Paul Ziemiak, aki a Deutschlandfunk országos közrádiónak egy vasárnapi interjúban azt mondta, hogy a pártelnöki és a kancellári tisztség szétválasztása révén "három hatalmi központ" - a pártvezetés, a kancellári hivatal és a Bundestag-frakció - működik, amihez hozzá kell igazítani a döntéshozatal rendszerét, és egy új "vitakultúrát" kell kialakítani a pártban.



Kiemelte, hogy a szoros elnökválasztási eredmény révén a tagság jelentős része érthető módon csalódott, hiszen nem a favoritja nyerte meg a választást. Mint mondta, kilépésekről is hallott, és arra számít, hogy "kemény munka lesz összetartani ezt a pártot és motiválni mindazokat, akik más eredményt kívántak".



Aláhúzta, hogy a CDU-nak egyértelmű, "világos nyelvet" kell használnia, és "nem másokat kell utánozni vagy mások után rohanni, hanem el kell mondani, hogy mi mellett áll ki a CDU" például a jogállamiság, az elutasított menedékkérők kitoloncolása és az éghajlatváltozás ügyében.

A párt keresztényszociális irányzatához és Angela Merkel középre húzó politikájának támogatóihoz sorolt Annegret Kramp-Karrenbauert szűk többséggel, a küldöttek 51,7 százalékának támogatásával választották meg elnöknek a CDU hét végi hamburgi tisztújító kongresszusán. A választás döntő, második fordulójában a konzervatív irányzathoz és Angela Merkel politikájának bírálóihoz tartozó Friedrich Merz volt az ellenfele.