Kaliforniai tűzvész

Egy hónapig őrizte a kutya a tűzvészben megsemmisült ház romjait

A kaliforniai tűzvész után egy hónapig őrizte gazdája megsemmisült házának romjait egy Madison nevű Anatóliai juhászkutya.



Andrea Gaylord, a Paradise városában található ház tulajdonosa még november 8-án menekült el a tűzvész elől. Madisonról sem feledkezett meg, megkért egy állatvédő szervezetet, hogy kutassák fel.



Az állatvédők meg is találták a romok között bóklászó kutyát, ám befogni nem tudták, az állat ugyanis nem volt hajlandó közel menni hozzájuk. Az egyik aktivista ezután rendszeresen vitt élelmet és vizet a romokat őrző ebnek.



"Képzeljék el ezt a hűséget! Itt várt meg minket a lehető legrosszabb körülmények között. Az állati ösztöne azt súgta, hogy őrizze a területét, amelynek mi is részei vagyunk" - mondta el Andrea Gaylord az ABC10-nek, mikor a héten hazatért.



Mint kiderült, Madison testvére, Miguel is túlélte a katasztrófát, őt egy állatotthonban találták meg, ahol a tűz elől elmenekült állatokat fogadták be. Azóta ő is ismét a gazdájával van.



A több héten át tomboló katasztrófában összesen 85 ember vesztette életét.