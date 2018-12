Ellehetetlenítés

Rendkívüli felülvizsgálatért folyamodott a román legfelsőbb bírósághoz Beke István és Szőcs Zoltán

Rendkívüli felülvizsgálatért folyamodott a román legfelsőbb bírósághoz a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi szervezetének a vezetője.



A hírt Beke István felesége, Beke Csilla közölte a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy november 23-án, illetve november 28-án nyújtották be a rendkívüli jogorvoslati kérelmet. Arra hivatkoztak, hogy az a cselekedet, amiért a két székelyföldi férfit elítélték, nem meríti ki a bűncselekmény tényállását. Hozzátette, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt olyan tettért ítélték el, melyet a román büntetőjog nem tartalmaz. A kérelemben arra is hivatkoztak, hogy a legfelsőbb bíróság anélkül változtatta meg az ügy besorolását, hogy lehetőséget adott volna a védekezésre.



Beke Csilla az MTI-nek hétfőn elmondta: az utolsó romániai jogorvoslati lehetőséggel éltek. Ha a legfelsőbb bíróság megalapozottnak tartja a kérelmet, megsemmisítheti az ítéletet. Hozzátette: azt is kérték, hogy függesszék fel az ítélet végrehajtását, míg elbírálják a kérést. Úgy vélte, hogy ez azért is méltányos lenne, mert a bíróság több hónapos késéssel kézbesítette a megindokolt ítéletet, így csak most tudták kérni a rendkívüli felülvizsgálatot. Hozzátette: ha a két elítélt börtönben marad, félő, hogy akkor születik döntés a rendkívüli kérésről, amikorra már letöltik a büntetésüket.



Beke Csilla szerint Beke István és Szőcs Zoltán a börtönben végzett munkáért, a jó magaviseletért, valamint a rossz fogva tartási körülményekért levonható napok, valamint a vizsgálati fogságban töltött időszak miatt a jövő év végén akkor is szabadulhat, ha a legfelsőbb bíróság elutasítja a rendkívüli jogorvoslatot.



Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt júliusban öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.