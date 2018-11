Konfliktus

Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt

Petro Porosenko ukrán elnök aláírta szerdán a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.



Az elnöki rendeletet megerősítő jogszabályt a parlament hétfő este szavazta meg. Az államfő előtt szerdán Andrij Parubij házelnök is aláírta a dokumentumot.



A hétfői keltezésű elnöki rendeletben az szerepelt, hogy a hadiállapot aznap, vagyis november 26-án helyi idő szerint 14 órakor lép életbe, és 30 napig, azaz december 26-án 14 óráig tart. Jogi szakértők szerint a hadiállapot csak azután léphet életbe - utólagos hatállyal - , hogy az elnöki rendeletet megerősítő jogszabály megjelenik a hivatalos közlönyben. Ez várhatóan csütörtökön történik meg.

A hadiállapot bevezetésével az ukrán elnök szabad kezet kap

A Kercsi öbölben történt orosz-ukrán incidens miatt szerdán Ukrajna tíz megyéjében hadiállapot lép életbe, ezzel Petro Porosenko ukrán államfő, aki egyben a hadsereg főparancsnoka is szabad kezet kap - mondta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa az M1 aktuális csatornán szerdán.



Fedinecz Csilla hozzátette: "az ukrán államfő egyes egyedül és azonnal tud intézkedni minden egyes tekintetben, szigorító lépéseket tud tenni, illetve a hadsereget is átcsoportosíthatja".



A szakértő szerint a hadiállapot komolyságát is meg kell vizsgálni, hiszen az eredeti 60 napra szóló hadiállapotot az államfő 30 napra csökkentette, azért hogy a katonai készültség ne zavarja meg a közelgő márciusi választásokat. Igazi veszély esetén a választásnak másodlagosnak kellene lennie - értékelte.



Rendkívül érdekes az ukrán hadiállapot bevezetésének metódusa, mivel nem egy ország egészére, hanem csak egy részére vonatkozik. Az államfő bejelentette azt is, hogy hadiállapotra jellemző lépéseket csak akkor tesznek, ha Oroszország katonailag beavatkozna Ukrajna területén - fűzte hozzá Fedinecz Csilla.