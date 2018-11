Megbotránkoztak az emberek a szexelő jegesmedve családon a pláza közepén

Az attrakcióra az Ír-tengeren fekvő Man-szigeten, a Brit-szigetek földrajzi középpontján bukkantak. A helyi pláza, a Tynwald Mills karácsonyi dekorációja körbejárta a világsajtót.

A vásárlók zavartan és elpirulva mentek el az ingen intim pózban lévő két hatalmas állatfigura mellett, pedig csak karácsonyi díszletről volt szó.

Nem így ismerték a plázát, mindig is családbarát és közösség-centrikus intézmény volt, ám ez a szexpóz kiverte a biztosítékot. Hiába mondták a plázások, hogy egyszerűen ennyi hely volt, csak közel tolták a hatalmas szobrokat, nincs itt szó semmiféle formában a szexről.

@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5